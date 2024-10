Kdo so ženske leta po izboru britanskega Glamourja?

Britanski Glamour je podelil nagrade ženskam, ki so najbolj zaznamovale leto 2024. To so ženske, ki so bile največji navdih, so bile najbolj zabavne in opolnomočene. Že 18. podelitev je bila v Londonu, večer je že četrtič povezovala komičarka Katherine Ryan, družbo na odru pa so ji delale glasbenice, televizijke, športnice in igralke, ki so skozi leto vzpodbujale žensko moč.

Bliža se konec leta, kar je tudi čas za pogled nazaj in podelitev nagrad tistim, ki so najbolj zaznamovali leto. Ženske, ki so bile v navdih, so že 18. leto izbrali pri britanskem Glamourju, med tistimi, ki so prejele častne nagrade pa so bile igralka Simone Ashley, kantavtorica Chlöe Bailey, igralka Francesca Amewudah-Rivers, tekačica na srednje proge Keely Hodgkinson, aktivistka Cally Jane Beech, trio Maddie Haynes, Ysabelle Salvanera in Amelia Onuorah ter Pamela Anderson, ki je bila nagrajena kot ženska, ki je imela največji vpliv na območju Zduženega kraljestva.

"Rada imam svojega sedanjega moža. Je moj najboljši prijatelj, kot je pes najboljši človekov prijatelj in ni osebe na tem svetu, s katero bi raje bila, kar je nekoliko razočaranja vredno, saj si zaslužim boljše. Sicer je čudovit moški in ljubeč oče. Kar pa želim povedati je, da si ženske zaslužimo več, kot prejemamo od moških na svetovni ravni," je na začetku prireditve povedala voditeljica. Spregovorila je tudi o epidemiji nasilja nad ženskami in dekleti ter paradoksu feminizma, nato pa zaključila z besedami: "Veliko je bilo storjenega, a je še vedno veliko, kar je potrebno narediti in danes slavimo ženske, ki pogumno premikajo meje za nadaljnje spremembe."

Simone Ashley: Igralka, ki premika meje 29-letnica je zaslovela v drugi sezoni serije Bridgerton, kjer je nastopila v vlogi Kate Sharma, Glamour pa jo je nagradil kot igralko, ki premika meje. Vse od nastopa v seriji, se trudi vzpodbujati talentirane južno-azijske mlade, ustanovila pa je tudi svoje produkcijsko podjetje. "Ta govor bi rada posvetila vsem mladim ženskam, ki so kdaj čutile, da nekaj za njih ni mogoče," je povedala, ko je sprejela nagrado iz rok soigralke Nicole Coughlan. "Realnost pa je, da včasih stvari, ki si jih v življenju najbolj želimo, ne spadajo k nam. Kljub temu verjamem, da to ne pomeni, da ne smemo sanjati, saj bomo morda presenečeni nad tem, kaj se nam lahko zgodi, med tem ko nas družba včasih prepričuje, da ženske marsičesa niso sposobne," je še dodala v zahvalnem govoru.

Chlöe Bailey: Glasbenica leta Ob sestri Halle, se Chlöe z glasbo ukvarja že od otroštva. Leta 2021 je začela s samostojno glasbeno kariero in kmalu postala ikona generacije Z, saj oboževalcev ni navdihovala le z glasbo, temveč tudi odprtim govorjenjem o duševnem zdravju in izkušnjami seksizma, s katerimi se je srečala v glasbeni industriji. "Sedaj že vsi vedo, da je pomembno, kako se predstavljaš, Glamour pa je zame še vedno kraj, kjer odkrivam ženske, ki živijo in rastejo v različnih življenjskih stilih in so najboljša različica sebe," je v zahvalnem govoru povedala pevka. "Ta služba mi je omogočila uresničitev nemogočih sanj, a vse to ne pomeni nič, če prihodnji generaciji žensk, vključno z nami, ne damo nič. Del tega je tudi to, da smo vzgled za to, kar je mogoče in predstavljamo, da lahko tudi ženske izdamo svoj album in nastopamo s svojo glasbo. Lahko gremo v vesolje, se gledamo na velikih platnih, smo znanstvenice, delamo v zdravstvu in izobraževanju in, da, celo predsednice smo lahko," je vzpodbudila mlade.

Cally Jane Beech: Aktivistka leta Cally je zobna asistentka, tekmovalka šova Otok ljubezni in aktivistka. Ko je zapustila vilo, je bila tarča pornografske goljufije, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence, saj so njeno podobo izrabili in jo umestili na fotografije, ki jih ni posnela ona. Vse od takrat je postala glasna zagovornica proti lažnim podobam, ki jih generira umetna inteligenca, pridružila pa se je celo pobudi, ki poziva vlado, naj zaščiti ženske in dekleta pred nevarnostjo uničujoče tehnologije. V zahvalnem govoru je spregovorila o svoji težki izkušnji: "Moja zasebnost, dostojanstvo in identiteta so bili izrabljeni v zlobne namene s pomočjo umetne inteligence. Mojo fotografijo so preprosto uporabili za falsifikat, nespodobna fotografija mene pa je brez mojega dovoljenja zaokrožila po internetu. Čeprav sem vedela, da je lažna, je bila zloraba uničujoča." "Ta izkušnja me je naučila, da škoda zaradi umetne inteligence ni le osramočenost. Uniči lahko kariero, razmerje in prihodnost. Ženske, še posebej mlada dekleta, so bolj ranljiva. S platformo, ki so mi jo dali, čutim veliko odgovornost, da osveščam in se borim za spremembe. Ne smemo dovoliti tehnologiji, da uniči našo zasebnost in dostojanstvo. Potrebujemo trdnejšo zakonodajo in več odgovornosti," je še dodala.

Francesca Amewudah-Rivers: Gledališka igralka Amewudah-Rivers je letošnje leto gledališče West End zavzela kot vihar. "Spoštujem svojo nigerijsko in gansko zapuščino. Oktober je v Združenem kraljestvu mesec temnopolte zgodovine, zato bi si rada vzela trenutek in se vrnila v preteklost in se spomnila temnopolte ženske, katere zgodba je imela neposreden vpliv name, da sedaj stojim tukaj in govorim vsem vam," je povedala. "Njeno ime je bilo Rachel Baptiste, bila je irska pevka in igralka, ki je bila ena najbolj znanih izvajalk s sredine 18. stoletja v Združenem kraljestvu in naj bi bila prva temnopolta ženska, ki je nastopila v predstavi Romeo in Julija," je nadaljevala in pojasnila, da njeno ime ni bilo nikoli omenjeno. "Take zgodbe moramo vedno omenjati, saj se moramo kot ženske poznati," je še povedala in svoj govor zaključila s citatom Audre Lorde.

Maddie Haynes, Ysabelle Salvanera in Amelia Onuorah: Vzhajajoče zvezde Maddie Haynes, Ysabelle Salvanera in Amelia Onuorah so bolj znane kot dekliška skupina Say Now. Zaslovele so leta 2022 s priredbo Dakove pesmi Massive, od takrat pa so izdale debitantski EP album in nastopale na številnih odrih. "To je res izjemna nagrada, ki smo jo prejle obdane s številnimi navdihujočimi in čudovitimi ženskami, za kar smo zelo zelo hvaležne! Noro je, ko samo pomislimo, da smo še nekaj let nazaj bile v šoli in se med seboj niti nismo poznale, sedaj pa smo najboljše prijateljice, živimo skupaj, pravkar pa smo prejele to nagrado!" so povedale v zahvalnem govoru. "Smo tri mlada dekleta v industriji, v kateri prevladujejo moški, ki so starejši od nas. Kljub temu, da niso vsi slabi, pa imamo srečo, da imamo druga drugo, da si pomagamo, ko moramo drugim povedati, da naj nas pustijo pri miru, da lahko počnemo, kaj želimo početi in takrat, ko me to želimo," so še dodale.

Jodie Turner-Smith: Igralka, ki je na ekranu tlakovala pot Igralka Jodie Turner-Smith je bila nagrajena, ker je tlakovala pot na ekranu. Njeno izjemno kariero so odlikovale vloge v filmu Queen & Slim, seriji Anne Boleyn in Bad Monkey ter drugih. Ob igralskem delu se je zavzemala za enakost spolov in duševno zdravje. "Verjamem v zgodbe in njihovo sposobnost, da spremenijo svet. Svoje življenje bom posvetila temu, da bom pripovedovala zgodbe dobrih in prijaznih, dokler ne izdihnem še zadnjega diha," je povedala v zahvalnem govoru.

Katherine Ryan: Feministična junakinja Nagrado je prejela tudi voditeljica Katherine Ryan, ki so ji podelili nagrado za feministično nagrado, za njeno odkritost o tematikah, kot so materinstvo in tudi sovraštvo. "V čast mi je bilo zadnja štiri leta povezovati podelitev nagrad Glamour in veselim se, da bom slišala ženske, ki so bile nagrajene letos. Z veseljem se vsako leto vračam, kjer spreminjam nasilje nad ženskami v komične monologe, vi pa le sedite tam s svojimi kozarci z vinom. Je težko delo, a mi je zelo všeč. Zelo vesela sem, da sem lahko v družbi teh neverjetnih žensk, ki so prejele nagrade," je povedala v zahvalnem govoru.

Keely Hodgkinson: Junakinja športa Po tem, ko je leta 2020 na olimpijskih igrah v Tokiu v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo in postala ena največjih zvezdnic tekaških stez, je letos na olimpijskih igrah v Parizu domov odnesla zlato medaljo. "Ob tem, ko sem navdihnila mlada dekleta, da se podajo v šport, me obdajajo čudovita čustva in tudi ponižnost. Še vedno je vse skupaj težko dojeti, a ko stojim pred vami, upam, da bom osvetlila vse športnike, še posebej športnice, saj jih je res veliko, ki so svoje življenje posvetile temu, da lahko tekmujejo v tem svetu in na tem odru," je povedala.

Jameela Jamil: Glas spremembe Nagrado glas spremembe je dobila igralka, aktivistka, voditeljica podkasta in ženska, ki spreminja pogled na svet, Jameela Jamil. Igralka, ki je zaigrala v serijah The Good Place in She-Hulk, je s svojim aktivizmom in podkastom postala glas opolnomočenja številnih žensk. Navdih je našla v sprejemanju lastne podobe, v motnjah prehranjevanja, s katerimi se je spopadala in telesno dismorfijo, v podkastu pa se dotakne tudi težav z duševnim zdravjem, podnebnih sprememb in ljubezni do sebe. "Nihče nas ni učil, da moramo varovati in ohranjati naša čudovita življenja, ohranjati bi morali le svojo mladost, a obljubim vam, da se z leti le izboljšamo. Ko postajamo starejši, bolj modri, samozavestni, imamo oblikovano mnenje, pronicljivi, močni in sprejemamo manj balasta, kar je lepa stvar. Le nekdo, ki je negotov in se boji, da ni dorasel situaciji, tega ne bi želel praznovati z vami," je povedala v zahvalnem govoru.

