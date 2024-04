Kdo so zvezdniki, ki prestajajo dolgoletne zaporne kazni?

Umori, spolne zlorabe in velike goljufije so nekateri izmed zločinov, zaradi katerih je tudi nekaj zvezdnikov pristalo v zaporu, kjer služijo dolgoletne kazni. Kdo so torej glasbeniki, igralci in športniki, ki so še vedno za zapahi, ker so prekršili zakon? Med njimi je igralec Danny Masterson, ki je obsojen posilstva, igralka Amy Locane, ki je povzročila nesrečo s smrtnim izidom, in pevec R. Kelly, ki je obtožen posilstva, trgovine z ljudmi za spolne namene in spolnih zlorab mladoletnikov.

OGLAS

Tudi zvezdniki so med tistimi, ki se pogosto znajdejo na zatožni klopi, kjer se morajo zagovarjati za prekrške, s katerimi so prekoračili zakonske omejitve. Običajno ne gre za večje zločine, a so tudi med tistimi, ki služijo dolgoletne zaporne kazni zaradi umorov, spolnih zlorab in goljufij, za rešetkami pristali hollywoodski igralci, glasbeniki in športniki. Igralec Danny Masterson Zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta je bil pred meseci spoznan za krivega posilstev dveh žensk, ki sta se zgodila pred več kot 20 leti. Tožilci so trdili, da je med letoma 2001 in 2003 na svojem domu v Hollywood Hillsu posilil tri ženske, vključno z dolgoletnim dekletom. "Dolgo so čakale, da so dosegle pravico," je za People povedal namestnik okrožnega tožilca okrožja Los Angeles Reinhold Mueller.

Danny Masterson je z zaporniško celico dobil tudi uradni portret v značilnem oranžnem pajacu z zaraslo brado in neurejenimi lasmi. FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec, čigar prejšnji kazenski pregon zaradi posilstva treh žensk se je leta 2022 končal z razveljavitvijo sojenja, je bil leta 2023 obsojen v dveh točkah obtožnice in si prislužil najmanj 30 let zaporne kazni. Sodišče je dokazalo, da je Masterson ženske omamil in nato posilil. "Ženske je na skrivaj omamil tako, da jim je ponudil alkohol, nato pa jih posilil, potem ko so bile onesposobljene. To mu je dalo priložnost, da pridobi nadzor in prevlado nad svojimi žrtvami," je dejal tožilec.

Dve ženski, ki sta Mastersona poznali iz cerkvenih družabnih krogov, sta povedali, da jima je dal pijačo in sta omedleli, preden ju je leta 2003 nasilno posilil. Tretja, Mastersonova takratna punca, s katero je bil v zvezi pet let, je rekla, da se je zbudila in ugotovila, da jo posiljuje. Skupaj s serijskimi posiljevalci, morilci in moškim, ki je ubil sina Billa Cosbyja, igralec zdaj v državnem zaporu Corcoran služi dosojeno kazen. Masterson je zaprt v zaporniški enoti z najvišjo varnostjo. Za pogojni izpust lahko zaprosi šele leta 2042. Igralec Ryan Grantham Zvezdnik serije Riverdale je bil leta 2022 na višjem sodišču v Vancouvru obsojen na dosmrtno ječo zaradi umora svoje matere, ki ga je zagrešil leta 2020. Do pogojnega izpusta bo upravičen šele čez 12 let. Kazen je bila pričakovana, saj je priznal krivdo za umor druge stopnje, ki v Kanadi pomeni samodejno dosmrtno zaporno kazen.

Tožilci so na zaslišanju povedali, da je Grantham 31. marca 2020 svojo 64-letno mamo Barbaro Waite ustrelil v tilnik, medtem ko je igrala klavir. Zvezdnik naj bi umor vadil in med postopkom snemal videoposnetke, med drugim tudi enega, na katerem je priznal zločin in pokazal truplo svoje matere. Grantham naj bi naslednji dan naložil svoj avtomobil s tremi pištolami, strelivom, ducatom molotovk, zalogami za kampiranje in navodili za pot do doma kanadskega premierja Justina Trudeauja z namenom, da ga ubije, vendar se je namesto tega predal vancouvrski policiji.

Ryan Grantham je umoril svojo mamo. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju CBC psihiatrična poročila kažejo, da je Grantham pred umorom preživljal intenzivno obdobje klinične depresije z 'nagonom po nasilju in samomoru'. Svojo mamo, ki se je takrat borila z rakom, naj bi se odločil ubiti, da ne bi videla nasilja, ki ga je nameraval zagrešiti. Igralka Amy Locane V zgodnjih 90. letih je bila vzhajajoča zvezda. Najprej je ob Johnnyju Deppu zaigrala v kultni klasiki Johna Watersa z naslovom Cmera, nato pa še v filmu Modro nebo, ki ji je prinesel nominacijo za Young Artists Award.

Amy Locane bo lahko decembra zaprosila za pogojni izpust iz zapora. FOTO: AP icon-expand

V noči na 27. junij 2010 je Locane prehitro vozila, ko je trčila v avtomobil, ki ga je vozil Fred Seeman, ki je zavijal levo na svoj dovoz. V nesreči je umrla Seemanova žena Helen. Ko je na kraj prispela policija, je imela igralka v krvi trikrat večjo količino alkohola, kot je to dovoljeval zakon, ki je takrat veljal v ZDA. Obsojena je bila za umor druge stopnje, a je prejela le tri leta zapora, dve manj od minimalne kazni.

Locaneova, ki se je po nesreči pridružila anonimnim alkoholikom in je zdaj trezna, je bila tri leta za zapahi, preden so jo leta 2015 pogojno izpustili. Prizivno sodišče je nato ugotovilo, da je njena prvotna kazen premila in jo leta 2020 obsodilo še na osem let zapora. Trenutno je zaprta v popravnem zavodu za ženske Edna Mahan v New Jerseyju in je upravičena do pogojnega izpusta 20. decembra 2024. Pevec R. Kelly Septembra 2022 je porota zveznega sodišča v Chicagu sprejela sodbo proti glasbeniku R. Kellyju. Spoznan je bil za krivega v treh točkah obtožnice zaradi otroške pornografije in treh točkah obtožnice zaradi napeljevanja mladoletnikov k spolnim odnosom. Junija istega leta je bil po več kot dveh desetletjih obtožb spolne zlorabe in podkupovanja obsojen na najmanj 30 let zapora zaradi vodenja združbe za prostitucijo in izsiljevanje. Med sojenjem so na prostor za priče sedle številne njegove žrtve, ki so pred sodnikom opisale zvezdnikovo grozno ravnanje.

R. Kelly je obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni. FOTO: Profimeda icon-expand

Devet žensk in dva moška so podrobno opisali, kako jih je R. Kelly spolno zlorabljal in poniževal. Pevec je bil leta 2021 spoznan za krivega, priče pa so povedale, da so žrtve upale, da jim bo pomagal pri karieri, v resnici pa je od njih zahteval popolno poslušnost in jih zlorabljal. Pevec Gary Glitter 80-letnega pevca so lani izpustili iz zapora, potem ko je prestal le polovico svoje 16-letne kazni zaradi niza spolnih zločinov. Glitter, čigar pravo ime je Paul Gadd, je bil leta 2015 zaprt zaradi spolne zlorabe treh šoloobveznih deklet, a je bil izpuščen po osmih letih prestajanja kazni v zaporu Verne v Dorsetu.

Garry Glitter je za svoje zločine odgovarjal šele 40 let pozneje. FOTO: AP icon-expand

Gadd je napadel dve deklici, stari 12 in 13 let, ju poklical v svojo garderobo in ju poskušal izolirati od staršev. Njegova tretja žrtev je bila 10-letna deklica, ki jo je leta 1975 skušal posiliti. Za svoje zločine je odgovarjal šele 40 let pozneje, ko je bil razkrit v veliki policijski akciji Yewtree. Glitter je javnosti najbolj poznan po skladbi Rock'n'Roll, ki je izšla v dveh delih. Zvezdnik lige NFL Dave Meggett Meggett je veteran lige NFL, leta 1990 pa je zmagal na Super bowlu z moštvom New York Giants. Obtožen je bil spolnega napada in ropa spolne delavke v Torontu, vendar je tožilstvo na koncu opustilo obtožbo spolnega napada in mu sodilo le zaradi ropa. To je bil začetek vzorca, po katerem se je Meggett nato izogibal odgovornosti za svoje zločine, čeprav je bil pozneje obtožen spolne zlorabe še treh žensk, vključno z zločinom, za katerega je ženska trdila, da ji je športnik podtaknil droge za posilstvo v pijačo v baru, jo odvlekel do svojega porscheja in jo nato posilil. Meggetta so končno privedli pred sodišče leta 2009, potem ko je vlomil v dom ženske, ki ji je posodil 187 evrov, in se usedel na rob njene postelje. Ko se je ta presenečena zbudila, je od nje zahteval, da mu vrne denar. Ker ga ni imela, ji je rekel "Zdaj bom dobil akontacijo" in jo posilil. Ko je odšel, je žrtev odšla v bolnišnico, kjer so zdravniki našli vaginalne odrgnine, ki so bile dokaz spolnega napada. Meggett je bil zaradi vloma in posilstva obsojen na 30 let zapora. Trenutno je zaprt v Lieber Correctional Facility v Južni Karolini in bo upravičen do pogojnega izpusta šele 6. julija 2034. Igralec Michael Jace Leta 2014 je zvezdnik serije Ščit in filma Forrest Gump svojo ženo dvakrat ustrelil v nogo in enkrat v hrbet, medtem ko sta bila njuna sinova v hiši. Jace je bil jezen, ker se je želela ločiti, on pa je sumil, da se videva z drugim. Nato je poklical policijo in priznal, da je ustrelil svojo ženo. Truplo so našli v hiši, tam pa sta bila ves čas njuna sinova.

Michael Jace je priznal umor svoje žene. FOTO: AP icon-expand