Kdo so zvezdniki, ki so Hollywood zamenjali za življenje na kmetiji?

Številni zvezdniki so v želji po zasebnosti zapustili Hollywood in se preselili na podeželje. Igralka Dawn Olivieri, ki je igrala tudi v seriji Yellowstone, živi na 160 hektarjev velikem ranču, potem ko je premislila o svojih prioritetah in karieri. Zvezdnik serije Priskledniki in filma Hudičevka v Pradi, Adrian Grenier, pa svoja dva sinova vzgaja na ranču v Teksasu. Da uživajo stran od mestnega vrveža, pa so razkrili še Amanda Seyfried, Matthew McConaughey, zakonca Blake Shelton in Gwen Stefani ter Taylor Sheridan.

Dawn Olivieri

Igralka se je leta 2022 preselila na 160 hektarjev velik ranč v Arkansasu. "Nisem prejemala klicev, da bi ponudbe za delo kar deževale. Šla sem skozi sušno obdobje, zato sem mislila, da je bilo vse samo iluzija," je nedavno dejala v pogovoru za Fox News Digital.

Dawn Olivieri FOTO: Profimedia

"Ko se je tančica raztrla, sem spoznala, da moram sprejeti nekaj odločitev v povezavi s svojo kariero in kot prioriteto postaviti svojo srečo," je nadaljevala in dodala, da se je vprašala, kaj bi storila, če bi imela ves denar in uspeh tega sveta. "Odgovor je bil, da bi se preselila na podeželje in imela konje. To sem storila tudi brez tega, kar sicer ni bil sanjski del, a se je moralo zgoditi, saj sem tako postala bolj avtentična," je razkrila.

Adrian Grenier

Grenier je zaslovel s serijo Priskledniki, pozneje pa zaigral v prvem delu Hudičevka v Pradi, pozneje pa sprejel odločitev, da Hollywood zamenja za življenje na kmetiji. Leta 2020 sta z ženo spakirala svoje stvari in se preselila v Teksas, poslopje pa pozneje poimenovala Kintsugi Ranch. Tam sedaj vzgajata svoja dva sinova.

Adrian Grenier FOTO: Profimedia

"Všeč mi je bila pristna domačnost. Ni družbene lestvice in veliko ljudi s statusom. Vsi nosijo kavbojske škornje in klobuke," je dejal septembra 2023 za People. "V mestu se mi je velikokrat zdelo, da moram ohranjati določeno podobo, tukaj pa se zdi, da je več sprejemanja. Ko se zbudim, mi ni treba nikamor, saj sem že tukaj," je še dodal.

Tommy Lee Jones

Čeprav velja za enega najuspešnejših igralcev vseh časov, pa Tommy Lee Jones raje uživa v zasebnosti s svojega ranča v Teksasu, kjer mu družbo dela žena Dawn Laurel-Jones.

Tommy Lee Jones FOTO: Profimedia

"V nekem trenutku sem spoznal, da lahko živim kjer koli na svetu bi si želel, zato sem upošteval svojo modrost in odšel domov," je nedavno dejal v intervjuju za New York Times. Zvezdnik franšize Možje v črnem živi v domačem mestu, kjer ima ranč s 25 konji, dvema igriščema za polo in dvonadstropno hišo, ki so jo zgradili leta 1856. "Vedel sem, da me ima bog rad, saj sem se rodil v Teksasu," je še dodal.

Tom Selleck

Zvezdnik serije Policijska družina je še eden od igralcev, ki na podeželju iščejo ravnovesje med življenjem pod žarometi in iskanjem miru ter zasebnosti. Selleck je leta 1988 kupil kmetijo v Kaliforniji, kjer od tedaj z ženo Jillie Mack tudi živita. Preden sta se preselila, so tam gojili avokado, na parceli pa je bilo več kot 1500 dreves.

Tom Selleck FOTO: Profimedia

"Sem oseba, ki želi zasebnost. Vedno sem cenil ravnovesje med delom in časom, ki ga preživim s svojo družino. Oni so najbolj pomembni," je dejal v intervjuju za People aprila 2020 in dodal, da na kmetiji tudi fizično poprime za delo: "Rad opazujem, kako stvari rastejo. To je pravi umik."

Kurt Russell in Goldie Hawn

Igralski par Kurt Russell in Goldie Hawn že desetletja živita pod sojem žarometov, njun najljubši kraj, kjer preživljata čas, pa je hiša v Koloradu. Kot je marca v intervjuju za The Wall Street Journal dejal zvezdnik, sam najraje tja odpotuje pozimi, ko ima koča še poseben čar.

Goldie Hawn in Kurt Russell FOTO: Profimedia

"Tam imava čudovit ranč s kočo, kamor sva se preselila pred nekaj več kot 40 leti. Rad se zbujam ob pogledu na gore, se odpravim v hlev, osedlam konja in jezdim. Rad tudi zaspim pred kaminom v dnevni sobi," je priznal Russell, ki se je tja preselil, ko jih je imel šele 26, kmalu za tem, ko sta začela leta 1983 svojo zvezo, pa je s seboj pripeljal še Goldie. Tam sta skupaj vzgajala svoje otroke – igralkino hčerko Kate Hudson, sina Oliverja Hudsona in igralčevega sina Wyatta Russlla. Skupnih otrok nista nikoli imela.

Michael Keaton

Na vrhuncu svoje slave v 80. letih minulega stoletja je Michael Keaton v Montani kupil ranč. Od takrat zvezdnik filmov Batman in Beetlejuice delno živi tudi tam.

Michael Keaton FOTO: Profimedia