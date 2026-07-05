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Kdo so zvezdniki, ki so konec tedna preživeli v znamenju formule 1?

Silverstone, 05. 07. 2026 14.44 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Tasha Ghouri

Konec tedna je v Veliki Britaniji minil tudi v znamenju dirke formule 1, na dirkališču pa so ga preživeli nekateri zvezdniki. Čeprav ne tako množično kot v Monaku in Barceloni, so tudi v Silverstonu uživali ob spoznavanju ozadja tekmovanja ter se čudili hrupu in hitrosti.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Med tistimi, ki so se ta konec tedna odpravili v Silverstone, je bil nekdanji nogometaš iz Walesa, Gareth Bale. Ogledal si je kvalifikacije in se sprehodil po dirkaškem paddocku, nato pa se je kot pravi športni navdušenec odpravil še v Wimbledon.

Dirke formule 1 navdušujejo tudi zvezdnike.
Dirke formule 1 navdušujejo tudi zvezdnike.
FOTO: Profimedia

Navdušen nad hitrostjo in dirkalniki je bil tudi igralec Aaron Pierre, za katerega Britanci pravijo, da je vzhajajoča zvezda nove generacije. Tudi on si je ogledal kvalifikacije, nekaj fotografij, ki so nastale na dirkališču, pa je delil v Instagramovi zgodbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nad dirkališčem in vzdušjem pa niso bili navdušeni le moški. Manekenka Jihoon Kim je bila presenečena nad hitrostjo dirkalnikov, ki jih je skušala ujeti na video, izpostavila pa je tudi hrup, ki jih spremlja. Kot je zapisala na družbenem omrežju, se je na dirkališče odpravila v družbi očeta, delila pa je tudi nekaj fotografij, ki jih je posnela tam.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na dirkališče sta prišla tudi vplivneža Tasha Ghouri in Connor Rice. Kot je na družbenem omrežju zapisala Tasha, so se ji uresničile sanje, saj je formulo spremljala že od otroštva. Na dirkališče je tudi ona prišla v družbi očeta, prav zato pa je bilo zanjo doživetje toliko bolj nepozabno. Rice pa je dan na dirkališču preživel z izbranko, ki je še bolj uživala kot on.

V Silverstone je prišla tudi 27-letna nogometašica Arsenala Alessia Russo, ki je s seboj pripeljala brata in prijateljico, ter raper Nemzzz, ki velja za enega najbolj priljubljenih mladih raperjev v Angliji.

Hugh Grant je iz New Yorka pohitel v Silverstone.
Hugh Grant je iz New Yorka pohitel v Silverstone.
FOTO: Instagram

Čeprav je prvi del vikenda preživel v New Yorku, kjer sta se s soprogo udeležila poroke Taylor Swift, pa je igralec Hugh Grant pohitel nazaj v Anglijo, da je ujel dirko za veliko nagrado Velike Britanije.

Damson Idris je velik oboževalec formule 1.
Damson Idris je velik oboževalec formule 1.
FOTO: Instagram

Dirko si je ogledal tudi 34-letni igralec Damson Idris, ki je ob Bradu Pittu zaigral v filmski uspešnici F1, mladi zvezdnik pa tudi sicer velja za velikega oboževalca formule 1. 

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KOMENTARJI2

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ja0
05. 07. 2026 16.09
"zvezniki" od vseh naštetih v članki še dejansko nikoli nisem slišal
Odgovori
+1
1 0
Jani.
05. 07. 2026 15.59
Tasha bi mogla kdaj kak počep na fitnesu nardit pa bi bla bomba😀
Odgovori
0 0
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