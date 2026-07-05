Kdo so zvezdniki, ki so konec tedna preživeli v znamenju formule 1?

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Med tistimi, ki so se ta konec tedna odpravili v Silverstone, je bil nekdanji nogometaš iz Walesa, Gareth Bale. Ogledal si je kvalifikacije in se sprehodil po dirkaškem paddocku, nato pa se je kot pravi športni navdušenec odpravil še v Wimbledon.

Dirke formule 1 navdušujejo tudi zvezdnike. FOTO: Profimedia

Navdušen nad hitrostjo in dirkalniki je bil tudi igralec Aaron Pierre, za katerega Britanci pravijo, da je vzhajajoča zvezda nove generacije. Tudi on si je ogledal kvalifikacije, nekaj fotografij, ki so nastale na dirkališču, pa je delil v Instagramovi zgodbi.

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Nad dirkališčem in vzdušjem pa niso bili navdušeni le moški. Manekenka Jihoon Kim je bila presenečena nad hitrostjo dirkalnikov, ki jih je skušala ujeti na video, izpostavila pa je tudi hrup, ki jih spremlja. Kot je zapisala na družbenem omrežju, se je na dirkališče odpravila v družbi očeta, delila pa je tudi nekaj fotografij, ki jih je posnela tam.

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Na dirkališče sta prišla tudi vplivneža Tasha Ghouri in Connor Rice. Kot je na družbenem omrežju zapisala Tasha, so se ji uresničile sanje, saj je formulo spremljala že od otroštva. Na dirkališče je tudi ona prišla v družbi očeta, prav zato pa je bilo zanjo doživetje toliko bolj nepozabno. Rice pa je dan na dirkališču preživel z izbranko, ki je še bolj uživala kot on.

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Alessia Russo Instagram

Alessia Russo Instagram





V Silverstone je prišla tudi 27-letna nogometašica Arsenala Alessia Russo, ki je s seboj pripeljala brata in prijateljico, ter raper Nemzzz, ki velja za enega najbolj priljubljenih mladih raperjev v Angliji.

Hugh Grant je iz New Yorka pohitel v Silverstone. FOTO: Instagram

Čeprav je prvi del vikenda preživel v New Yorku, kjer sta se s soprogo udeležila poroke Taylor Swift, pa je igralec Hugh Grant pohitel nazaj v Anglijo, da je ujel dirko za veliko nagrado Velike Britanije.

Damson Idris je velik oboževalec formule 1. FOTO: Instagram