Kdo so zvezdniki, ki so navijali na četrti tekmi končnice NBA?

Letošnja končnica lige NBA je na tribune privabila številne zvezdnike. Četrto tekmo med newyorškimi Knicks in Spurs, moštvom iz San Antonia, so si v sloviti dvorani Madison Square Garden poleg strastnih navijačev Newyorčanov, med katerimi sta igralca Timothee Chalamet in Mariska Hargitay, ogledali tudi številni drugi zvezdniški obrazi.

Zvezdniki, ki so sedeli ob igrišču: Tracy Morgan, Ben Stiller, Taylor Swift, Spike Lee. FOTO: Profimedia

Najboljše sedeže ob igrišču so tako zasedli še Taylor Swift, Kylie Jenner, Spike Lee, Adam Sandler, slednja sta sicer velika podpornika Lakersov, v dvorani pa je bilo opaziti tudi Tracyja Morgana, Michaela J. Foxa, Chrisa Rocka, Julianne Moore, Keke Palmer, Alano Haim, Este Haim, Whoopi Goldberg, Hailey Bieber, Jimmyja Fallona, Amy Schumer, Penna Badgleyja, Jeremyja Stronga, Rainna Wilsona, Nasa in Tate McRae.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Zvezdniki na tekmi med NY Knicks in San Antonio Spurs Profimedia

Timothee Chalamet Profimedia

