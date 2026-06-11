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Kdo so zvezdniki, ki so navijali na četrti tekmi končnice NBA?

New York, 11. 06. 2026 08.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Taylor Swift in Mariska Hargitay

Kar nekaj zvezdnikov je velikih ljubiteljev košarke in svoje izbrane klube spremljajo skozi vso sezono. Ker se končnica lige NBA zaključuje, pa so med navijači na tekmi, kjer so Newyorčani premagali San Antonio, predvsem košarkarje NY Knicks podpirali številni zvezdniki, ki pa jih običajno ni na tribuni.

Letošnja končnica lige NBA je na tribune privabila številne zvezdnike. Četrto tekmo med newyorškimi Knicks in Spurs, moštvom iz San Antonia, so si v sloviti dvorani Madison Square Garden poleg strastnih navijačev Newyorčanov, med katerimi sta igralca Timothee Chalamet in Mariska Hargitay, ogledali tudi številni drugi zvezdniški obrazi.

Zvezdniki, ki so sedeli ob igrišču: Tracy Morgan, Ben Stiller, Taylor Swift, Spike Lee.
Zvezdniki, ki so sedeli ob igrišču: Tracy Morgan, Ben Stiller, Taylor Swift, Spike Lee.
FOTO: Profimedia

Najboljše sedeže ob igrišču so tako zasedli še Taylor Swift, Kylie Jenner, Spike Lee, Adam Sandler, slednja sta sicer velika podpornika Lakersov, v dvorani pa je bilo opaziti tudi Tracyja Morgana, Michaela J. Foxa, Chrisa Rocka, Julianne Moore, Keke Palmer, Alano Haim, Este Haim, Whoopi Goldberg, Hailey Bieber, Jimmyja Fallona, Amy Schumer, Penna Badgleyja, Jeremyja Stronga, Rainna Wilsona, Nasa in Tate McRae.

K preobratu in zmagi Knicksov je zagotovo pripomogla tudi podpora s tribun. Newyorčani, ki so na krilih Jalena Brunsona nadoknadili kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.

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