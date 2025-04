Kdo so zvezdniki, ki so se srečali s papežem?

Po smrti papeža Frančiška so se od njega v objavah na družbenih omrežjih poslovili številni svetovni in verski voditelji. Znan je bil tudi po tem, da se je v času, ko je prevzel vodenje katoliške cerkve, srečal s številnimi zvezdniškimi obrazi, med katerimi so bili igralec Leonardo DiCaprio, igralka Angelina Jolie, člana dueta 2 Cellos in pevec Sting.