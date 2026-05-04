Kdo so zvezdniki, ki so se udeležili Bezosove zabave pred Met Gala?

V New York so pred prestižnim modnim dogodkom Met Gala že pripotovali številni zvezdniki. Čeprav uradni seznam povabljencev javno ni znan, pa gre sklepati, da bodo med tistimi, ki se bodo sprehodili po rdeči preprogi, tudi tisti, ki so se udeležili večerje z zabavo, ki sta jo v svojem luksuznem stanovanju organizirala Jeff Bezos in Lauren Sanchez.
Fotografi so ob prihodu v objektive ujeli nekatere največje zvezde modne industrije, povabljeni pa so bili tudi znani obrazi iz sveta športa in zabave, med katerimi so bili smučarka Lindsey Vonn, igralka Laura Harrier, manekenka Kendall Jenner, igralka Lisa Rinna z možem Harryjem Hamlinom, vplivnica Georgina Rodriguez, igralka Nicole Kidman, urednica revije Vogue Anna Wintour, podjetnica Kris Jenner in igralka Brooks Nader. Med povabljenimi nista manjkali niti sestri Serena in Venus Williams s soprogoma.
Prvi ponedeljek v maju je že tradicionalno rezerviran za vse modne navdušence, ki se zberejo pred televizijskimi ekrani in zasloni pametnih telefonov, da bi z zanimanjem spremljali, kaj se dogaja v newyorškem Metropolitanskem muzeju, kjer se vsak maj odvije luksuzna in ekstravagantna Met Gala.
Letos bodo na račun prišli vsi, ki gojijo ljubezen do umetnosti. Muzej se je namreč z bogato razstavo posvetil kostumski umetnosti, kodeks oblačenja, ki mu bodo sledila svetovno znana imena, pa se glasi: moda je umetnost.
Met Gala, uradno imenovana Costume Institute Gala, je vsakoletni dobrodelni dogodek, ki ga organizira Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku. Njen glavni namen je zbiranje sredstev za Inštitut za kostume (Costume Institute), ki je edini oddelek muzeja, ki se mora samostojno financirati. Dogodek velja za enega najprestižnejših modnih večerov na svetu, saj na rdeči preprogi združuje svetovno znane osebnosti iz sveta filma, glasbe, mode in politike, ki se oblečejo v skladu z vnaprej določeno temo razstave.
Anna Wintour je dolgoletna glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue in ena najvplivnejših oseb v svetovni modni industriji. Od leta 1995 predseduje dogodku Met Gala, kjer ima glavno besedo pri oblikovanju seznama gostov in izbiri teme večera. Zaradi svoje neomajne avtoritete in vpliva na modne trende je postala ikonična figura, ki lahko s svojo odobritvijo ali kritiko usmeri celotno kariero modnih oblikovalcev.
Inštitut za kostume je oddelek Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki hrani obsežno zbirko več kot 33.000 oblačil in modnih dodatkov, ki segajo od 15. stoletja do današnjih dni. Ta zbirka služi kot pomemben zgodovinski arhiv, ki dokumentira razvoj mode, družbenih norm in tehnološkega napredka pri izdelavi oblačil skozi stoletja. Vsakoletna razstava, ki jo spremlja Met Gala, ponuja vpogled v te arhive in predstavlja vrhunec kuratorskega dela na področju modne zgodovine.
