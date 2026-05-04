Tuja scena

Kdo so zvezdniki, ki so se udeležili Bezosove zabave pred Met Gala?

New York, 04. 05. 2026 11.59 pred 53 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Brooks Nader

Pred Met Gala, najbolj prestižnim modnim dogodkom leta, sta Jeff Bezos in Lauren Sanchez gostila večerjo z zabavo, na katero so bili povabljeni številni zvezdniški obrazi. Milijarder in njegova soproga sta sicer letos glavna sponzorja dogodka in častna člana komiteja.

V New York so pred prestižnim modnim dogodkom Met Gala že pripotovali številni zvezdniki. Čeprav uradni seznam povabljencev javno ni znan, pa gre sklepati, da bodo med tistimi, ki se bodo sprehodili po rdeči preprogi, tudi tisti, ki so se udeležili večerje z zabavo, ki sta jo v svojem luksuznem stanovanju organizirala Jeff Bezos in Lauren Sanchez.

Lauren Sanchez Bezos in Jeffom Bezos sta gostila večerjo z zabavo pred prestižnim Met Gala.
Lauren Sanchez Bezos in Jeffom Bezos sta gostila večerjo z zabavo pred prestižnim Met Gala.
FOTO: Profimedia

Fotografi so ob prihodu v objektive ujeli nekatere največje zvezde modne industrije, povabljeni pa so bili tudi znani obrazi iz sveta športa in zabave, med katerimi so bili smučarka Lindsey Vonn, igralka Laura Harrier, manekenka Kendall Jenner, igralka Lisa Rinna z možem Harryjem Hamlinom, vplivnica Georgina Rodriguez, igralka Nicole Kidman, urednica revije Vogue Anna Wintour, podjetnica Kris Jenner in igralka Brooks Nader. Med povabljenimi nista manjkali niti sestri Serena in Venus Williams s soprogoma.

Prvi ponedeljek v maju je že tradicionalno rezerviran za vse modne navdušence, ki se zberejo pred televizijskimi ekrani in zasloni pametnih telefonov, da bi z zanimanjem spremljali, kaj se dogaja v newyorškem Metropolitanskem muzeju, kjer se vsak maj odvije luksuzna in ekstravagantna Met Gala.

Letos bodo na račun prišli vsi, ki gojijo ljubezen do umetnosti. Muzej se je namreč z bogato razstavo posvetil kostumski umetnosti, kodeks oblačenja, ki mu bodo sledila svetovno znana imena, pa se glasi: moda je umetnost.

Razlagalnik

Met Gala, uradno imenovana Costume Institute Gala, je vsakoletni dobrodelni dogodek, ki ga organizira Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku. Njen glavni namen je zbiranje sredstev za Inštitut za kostume (Costume Institute), ki je edini oddelek muzeja, ki se mora samostojno financirati. Dogodek velja za enega najprestižnejših modnih večerov na svetu, saj na rdeči preprogi združuje svetovno znane osebnosti iz sveta filma, glasbe, mode in politike, ki se oblečejo v skladu z vnaprej določeno temo razstave.

Anna Wintour je dolgoletna glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue in ena najvplivnejših oseb v svetovni modni industriji. Od leta 1995 predseduje dogodku Met Gala, kjer ima glavno besedo pri oblikovanju seznama gostov in izbiri teme večera. Zaradi svoje neomajne avtoritete in vpliva na modne trende je postala ikonična figura, ki lahko s svojo odobritvijo ali kritiko usmeri celotno kariero modnih oblikovalcev.

Inštitut za kostume je oddelek Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki hrani obsežno zbirko več kot 33.000 oblačil in modnih dodatkov, ki segajo od 15. stoletja do današnjih dni. Ta zbirka služi kot pomemben zgodovinski arhiv, ki dokumentira razvoj mode, družbenih norm in tehnološkega napredka pri izdelavi oblačil skozi stoletja. Vsakoletna razstava, ki jo spremlja Met Gala, ponuja vpogled v te arhive in predstavlja vrhunec kuratorskega dela na področju modne zgodovine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
04. 05. 2026 12.52
Ni vazno kaj dogaja pred kamerami. Vazno je kaj dogaja v zaprtih temnih prostorih, kjer kamere niso dovoljene. Slišal sem že mnogo teorij. Ena od teh je, da gre za krst novih članov.
Odgovori
0 0
mamma mia
04. 05. 2026 12.46
Predvsem festival silikona in račjih šobc.
Odgovori
+1
1 0
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Zvezdnica svetuje, kako uskladiti modo in življenje z dvema sinovoma
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
