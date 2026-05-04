Kdo so zvezdniki, ki so se udeležili Bezosove zabave pred Met Gala?

V New York so pred prestižnim modnim dogodkom Met Gala že pripotovali številni zvezdniki. Čeprav uradni seznam povabljencev javno ni znan, pa gre sklepati, da bodo med tistimi, ki se bodo sprehodili po rdeči preprogi, tudi tisti, ki so se udeležili večerje z zabavo, ki sta jo v svojem luksuznem stanovanju organizirala Jeff Bezos in Lauren Sanchez .

Fotografi so ob prihodu v objektive ujeli nekatere največje zvezde modne industrije, povabljeni pa so bili tudi znani obrazi iz sveta športa in zabave, med katerimi so bili smučarka Lindsey Vonn , igralka Laura Harrier, manekenka Kendall Jenner , igralka Lisa Rinna z možem Harryjem Hamlinom , vplivnica Georgina Rodriguez , igralka Nicole Kidman , urednica revije Vogue Anna Wintour , podjetnica Kris Jenner in igralka Brooks Nader . Med povabljenimi nista manjkali niti sestri Serena in Venus Williams s soprogoma.

Prvi ponedeljek v maju je že tradicionalno rezerviran za vse modne navdušence, ki se zberejo pred televizijskimi ekrani in zasloni pametnih telefonov, da bi z zanimanjem spremljali, kaj se dogaja v newyorškem Metropolitanskem muzeju, kjer se vsak maj odvije luksuzna in ekstravagantna Met Gala.

Letos bodo na račun prišli vsi, ki gojijo ljubezen do umetnosti. Muzej se je namreč z bogato razstavo posvetil kostumski umetnosti, kodeks oblačenja, ki mu bodo sledila svetovno znana imena, pa se glasi: moda je umetnost.