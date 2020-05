Kdo so zvezdniki, ki so spisali romane

Zvezdnike današnjega časa odlikuje njihova raznolikost. Imamo igralce, ki so se preizkusili v glasbenih vodah, glasbenike, ki so postali kvalitetni igralci. Prepoznavnost skušajo unovčiti na področjih, ki niso njihova primarna dejavnost, tržijo kuhinjske pripomočke, dekorativne izdelke za dom, prehajajo po poljih interesov in s tem dodajajo alineje v njihove že tako polne rezimeje. Obstajajo pa tudi zvezdniki, ki so se resno lotili področja literature.

Nekateri igralci, manekenke in pevci so se odločili svoj talent deliti z javnostjo in na trg poslali svoje pisne izdelke - romane, fikcijske, realne, originalne ter tudi delno avtobiografske zgodbe. Tyra Banks, Modelland Tyraočitno ni želela ostati zgolj pri pripovedi, ki se odvija na zaslonih, temveč je pred desetletjem objavila svoje delo, skoraj avtobiografski roman. Nekdanji model ter voditeljica oddaje Ameriški top model, je izdala fikcijo, namenjeno mladim odraslim z naslovom Modelland. Knjiga govori zgodbo Tookie De La Crème, ki je mlada punca, povabljena v šolo za modele. V knjigi se vlečejo vzporednice z življenjem Tyre same, ki je za nastanek knjige potrebovala približno pet let, pri čemer so jo roki izdaje tako lovili, da je bila neredko na robu solz.

icon-expand Tyra je v knjigi Modelland opisala svoje izkušnje z modno industrijo. FOTO: AP

Hilary Duff, Elixir Zvezda televizijske serije Lizzie McGuire je svoj prvenec Elixir izdala leta 2010. Paranormalna romanca se je celo znašla na seznamu New York Timesa kot otroški bestseller. Takrat je priznala, da se je z idejo o knjigi poigravala že nekaj let. Izkušnjo je opisala kot zabavno, a hkrati polno izzivov. V tistem obdobju je tudi izrazila globoko spoštovanje do piscev leposlovja, saj to smatra za izjemen talent.

icon-expand Hilary Duff je z Elixirjem prišla celo na lestvico New York Timesa. FOTO: AP

50 Cent, Playground RaperCurtis Jackson, ki ga poznamo pod imenom 50 Cent je literaturo za mlade odrasle izdal v letu 2011. Playgorund je zgodba, ki je bila navdahnjena s strani odraščanja pisca samega. Zgodba sledi mlademu 13-letnemu Butterballu, nekdanjemu prestopniku, ki dela na tem, da bi razumel svoja dejanja iz preteklosti. Cilj, ki ga je 50 Cent s knjigo želel doseči je bil ta, da bi okolica bolje razumela mladoletnike z vedenjskimi težavami.

icon-expand 50 Cent je v knjigi opisal del svojega odraščanja. FOTO: AP

Kendall in Kylie Jenner, Rebels: City of Indra Zdi se, da je družina Kardashianovih poskusila že prav vse. Od kozmetike do izletov v modno industrijo, v letu 2014 pa so vstopili tudi v svet pisane besede. Sestri KendallinKylie Jenner sta izdali znanstvenofantastični roman z naslovom Rebels: City of Indra. Roman na žalost ni bil sprejet ravno najbolje, pa vendar sta se sestri odločili za naslednji pisateljski podvig, ki je rezultiral v drugem delu romana z naslovom Time of the Twins, ki je luč sveta ugledal leta 2016.

icon-expand Kendall in Kylie z objavljeno knjigo nista poželi uspehov. FOTO: X17ONLINE.COM

Macaulay Culkin, Junior Zvezdnik filmov Sam doma se je prav tako vrgel v fikcijo in izdal roman z naslovom Junior. Delo izdano leta 2006 ni tipičen roman, kar ugotovimo že po prvem odstavku. V njem namreč razloži, da po profesiji ni pisec. V romanu najdemo izrezke v nepojasnjenem vrstnem redu, ki pripovedujejo zgodbo o otroški zvezdi, ki je zapustila Hollywood na vrhuncu kariere in s tem namignil, da je roman v resnici avtobiografski.