Kdo so zvezdniki, ki so svoje zveze prekinili v letošnjem letu

Nekateri zvezdniški razhodi v letu 2020 so presenetili in v javnosti močno odmevali. Razdrle so se dolgoletne zveze, zakoni, svoje zgodbe pa so zaključili tudi pari, ki so bili povezani že desetletja. Po prvi polovici leta, ki nam je prinesla pandemijo covida-19, naravne katastrofe in družbene nemire, je črna tudi statistika skupnih usod nekaterih hollywoodskih zvezd.

Meghan Fox in Brian Austin Green icon-expand Megan Fox in Brian Austin Green sta se uradno razšla maja, pojavile pa so se govorice, da je vsak od njiju že srečen v novi zvezi. FOTO: Profimedia Par, ki je bil znan po svoji turbulentni zvezi, ki jo je večkrat prekinil, je končno odločitev o razhodu sprejel letos maja. Brian, ki je zvezda serije Beverly Hills 90210, je iskreno priznal, da je že dlje časa hrepenel po trenutkih zase:''Ko sem bil zaradi dela odsoten in v drugih državah, sem ugotovil, da se počutim bolje in se imam raje, zato sem sprejel idejo, da je to nekaj, kar je vredno poskusiti.'' Mary-Kate Olsen in Olivier Sarkozy icon-expand Mary-Kate Olsen in Olivier Sarkozy sta v zakonu preživela pet let. FOTO: Profimedia Po petih letih zakona se je nekdanja igralka serije Polna hiša odločila, da vloži zahtevek za razvezo zakona. To je storila 25. maja, vendar se je proces zavlekel, saj je postopku na pot prišla pandemija. Lili Reinhart in Cole Sprouse icon-expand Lili Reinhart in Cole Sprouse sta bila skupaj tri leta. FOTO: Profimedia Svojo zgodbo sta letos zaključila tudi mlada igralca iz serije Riverdale. Skupaj sta bila tri leta, razšla pa sta se še pred pandemijo in zaradi covid-19 zapovedane karantene, tako da sta čas izolacije preživljala vsak zase. Pamela Anderson in Jon Peters icon-expand Pamela Anderson in Jon Peters sta se razšla rekordno hitro. FOTO: Profimedia Rekord v najkrajšem zakonu leta je zagotovo postavila nekdanja zvezdnica Obalne straže. Pamela Anderson in Jon Peters sta se ločila po natančno dvanajstih dneh zakona. Zvezo je prekinil Peters, ki jo je preko SMS zapustil zaradi njegove nekdanje zaročenke. Kristin Cavallari in Jay Cutler icon-expand Kristin Cavallari in Jay Cutler sta ostala v dobrih odnosih. FOTO: Profimedia Nekdanja zveznica resničnostnega šova Laguna Beach in nekdanji igralec hokeja v ligi NFLJay Cutler sta bila poročena kar sedem let. Očitno je bila sedmica zanju nesrečna, saj sta dejstvo, da se razhajata, sporočila letošnjega aprila. Cavallarijeva je vlogo za ločitev utemeljila z razlogom, ki moža obtožuje neprimernega zakonskega vedenja.