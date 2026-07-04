Kdo so zvezdniki, ki so v jutranjih urah zapuščali poročno slavje Taylor Swift?

Poročno slavje pevke Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja se je uradno zaključilo ob dveh zjutraj, ulični fotografi pa so pred slavno dvorano Madison Square Garden v objektive ujeli številne zvezdnike, ki so na zabavi vztrajali vse do konca. Med njimi sta bili igralka in pevka Selena Gomez ter manekenka Gigi Hadid, ki je prizorišče zapustila skupaj s partnerjem, igralcem Bradleyjem Cooperjem.

Fotografi so ujeli tudi igralca Brada Pitta z dekletom Ines de Ramon ter glasbenikom Beckom, ki so skupaj zapustili prizorišče. FOTO: Profimedia

Ob približno isti uri so se domov odpravili tudi trener moštva Kansas City Chiefs, Andy Reid, Kelcejev soigralec Chris Jones in nekdanji soigralec Khalen Saunders, čigar brat Kam je kot plesalec sodeloval na Taylorini zadnji turneji Eras. Do zgodnjih jutranjih ur sta se zabavala tudi igralca Laura Dern in Ethan Hawke, ki je z ženo Ryan Shawhughes prizorišče zapustil v taksiju.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Igralec Ethan Hawke. Profimedia

Gledališki producent Adam Zotovich Profimedia

Nekdanji član moštva Kansas City Chiefs, Khalen Saunders Profimedia

Igralec ameriškega nogometa Chris Jones Profimedia

Komik Bowen Yang Profimedia

Raperka Ice Spice Profimedia











Med tistimi, ki pa so slavje zapustili prvi, je bil igralec ameriškega nogometa Tom Brady, takoj za njim pa sta se domov odpravila tudi igralka Jessica Alba s fantom Dannyjem Ramirezom. Domov sta se peš že zgodaj zvečer odpravila igralec Hugh Grant z ženo Anno Eberstein, za njima pa še komik Chris Rock.