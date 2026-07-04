Kdo so zvezdniki, ki so v jutranjih urah zapuščali poročno slavje Taylor Swift?

Poročno slavje pevke Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja se je uradno zaključilo ob dveh zjutraj, ulični fotografi pa so pred slavno dvorano Madison Square Garden v objektive ujeli številne zvezdnike, ki so na zabavi vztrajali vse do konca. Med njimi sta bili igralka in pevka Selena Gomez ter manekenka Gigi Hadid, ki je prizorišče zapustila skupaj s partnerjem, igralcem Bradleyjem Cooperjem.
Ob približno isti uri so se domov odpravili tudi trener moštva Kansas City Chiefs, Andy Reid, Kelcejev soigralec Chris Jones in nekdanji soigralec Khalen Saunders, čigar brat Kam je kot plesalec sodeloval na Taylorini zadnji turneji Eras. Do zgodnjih jutranjih ur sta se zabavala tudi igralca Laura Dern in Ethan Hawke, ki je z ženo Ryan Shawhughes prizorišče zapustil v taksiju.
Med tistimi, ki pa so slavje zapustili prvi, je bil igralec ameriškega nogometa Tom Brady, takoj za njim pa sta se domov odpravila tudi igralka Jessica Alba s fantom Dannyjem Ramirezom. Domov sta se peš že zgodaj zvečer odpravila igralec Hugh Grant z ženo Anno Eberstein, za njima pa še komik Chris Rock.
Kot so poročali ameriški mediji, so se poroke udeležili tudi igralka Dakota Johnson, manekenka Karlie Kloss in pevec Ed Sheeran, ki velja za nevestinega dobrega prijatelja, s katerim sta v preteklosti tudi sodelovala.
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