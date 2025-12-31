Kdo so zvezdniki, za katerimi je žalovala Slovenija in svet?

Iztekajoče se leto 2025 je pretreslo s številnimi novicami o smrti domačih in tujih znanih osebnosti iz sveta zabave. V regiji je najbolj odmevalo slovo od 'kralja sevdaha' Halida Bešlića ter pevke Gabi Novak, na domači sceni pa smo žalovali tudi za bobnarjem Markom Dolesom, Alešem Hadalinom in Tomažem Tozonom.

Svet glasbe

V tragični nesreči je konec januarja v 51. letu starosti umrl glasbenik Marko Doles, ustanovni član in bobnar skupine Ana Pupedan. Žalostno vest so na družbenem omrežju potrdili člani skupine. Novica je močno pretresla slovenski glasbeni prostor, od njega se je na družbenem omrežju poslovila voditeljica Jana Morelj, z veliko žalostjo in spoštovanjem pa nam je nekaj lepih besed o pokojnem zaupal glasbenik in igralec Gojmir Lešnjak.

Marko Doles FOTO: Ana Pupedan

Januarja je umrl eden največjih hrvaških skladateljev Stjepan 'Stipica' Kalogjera. Skozi bogato kariero je sodeloval s številnimi znanimi glasbeniki, med drugim je zaslužen za aranžma Dragojevićeve pesmi Cesarica. Z Magazinom ter kasneje z Danijelo Martinović pa je nastopil tudi na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Prav tako januarja je umrl britanski rock kitarist John Sykes, ki je med drugim igral z zasedbama Whitesnake in Thin Lizzy. Star je bil 65 let. Na njegovi uradni spletni strani so takrat objavili, da je kitarist "umrl po težki bitki z rakom". Kot so še zapisali, bo mnogim ostal v spominu kot človek z izjemnim glasbenim talentom. V 90. letu starosti je februarja umrl hrvaški jazzovski glasbenik in producent Dubravko Majnarić. Bil je dolgoletni glavni urednik Jugotona, ki je kot največja glasbena založba v nekdanji Jugoslaviji zastopala tako domače kot tuje glasbenike. Novico o smrti so sporočili iz Croatia Records. Istega meseca se je poslovil tudi Tomaž Tozon, legendarni glasbenik z bogato kariero in oče Jerneja Tozona, pevca skupine Čuki. Žalostno vest so sporočili člani skupine in med drugim zapisali, da je umrl originalni pevec Kekčeve pesmi in član Slovenskega okteta. "Neizmerno smo ga spoštovali in imeli radi," so takrat zapisali.

Tomaž in Jernej Tozon FOTO: Čuki

Konec februarja je umrla z grammyjem nagrajena pevka Roberta Flack, ki je najbolj znana po uspešnici Killing Me Softly. Stara je bila 88 let. Kot so sporočili v izjavi za javnost, je glasbenica umrla mirne smrti, obdana z družinskimi člani. Bila je ena najbolj uspešnih glasbenic 70. let, s singli The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song in Feel Like Makin' Love pa se je uvrstila na prvo mesto glasbenih lestvic. V 71. letu starosti je marca umrl eden najbolj prepoznavnih obrazov balkanske glasbene scene Saša Popović. Bil je srbski glasbenik, ustanovitelj zasedbe Sladki greh in ustanovitelj ter kreativni direktor Grand Produkcije. Brez njega ne bi bilo denimo Lepe Brene, ene največjih div na Balkanu. Primorska zasedba Avtomobili je marca na družbenem omrežju sporočila žalostno vest, da je umrl njihov bobnar Lucijan Kodermac - Lučko. Člani zasedbe so delili fotografije pokojnega, pod katerimi so se s čustvenimi zapisi glasbenika spomnili tudi številni poslušalci.

Lucijan Kodermac - Lučko, bobnar zasedbe Avtomobili. FOTO: Avtomobili

Istega meseca je umrl basist in eden izmed ustanovnih članov skupine Novi fosili, Marinko Colnago. Žalostno vest so na družbenem omrežju sporočili člani priljubljene skupine. Novica je močno pretresla njihove poslušalce, mnogi njihovo glasbo poslušajo že desetletja. Glasbena skupina, ki ji je ime nadel legendarni Arsen Dedić, je skozi svojo uspešno kariero nanizala številne uspešnice. Aprila je umrl bobnar skupine Blondie, Clem Burke. V izjavi, ki jo je po njegovi smrti podala skupina, so zapisali, da je izgubil bitko z rakom, dodali pa so, da je njegova izguba res velika. Star je bil 70 let. V 66. letu starosti je junija umrl Boris Krmac, nekdanji frontman legendarne slovenske heavy metal skupine Pomaranča. Nazadnje je bil na odru junija lani, ko se je nekdanjemu kolegu Miju Popoviču pridružil ob izteku obeležitve 45-obletnice skupine Pomaranča v Kino Šiška.

Boris Krmac FOTO: Facebook

Prav tako junija je umrl pianist in skladatelj Matija Dedić, ki je v minulih letih postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaške jazz scene, njegova glasbena pot pa je bila neizbežna, saj je bil sin pevca Arsena Dedića in pevke Gabi Novak. Star je bil 52 let. V 82. letu starosti je istega meseca umrl pevec in ustanovitelj ameriške glasbene skupine Beach Boys, Brian Wilson. Wilson je ustvaril značilno glasbo deskarjev Kalifornije v 60. letih prejšnjega stoletja, preden je zapadel v depresijo, iz katere se je izkopal šele 35 let pozneje. Ob koncu življenja je zbolel za demenco. V starosti 99 let je julija umrl ameriški avtor filmskih skladb in trikratni dobitnik oskarja Alan Bergman. Pri ustvarjanju pesmi je sodeloval z ženo Marilyn Bergman, s katero sta bila eden najvidnejših hollywoodskih parov s tega področja. Podpisala sta več pesmi, ki jih je izvajala Barbra Streisand. Julija je glasbeni svet pretresla novica, da je v 77. letu starosti umrl zvezdnik heavy metala Ozzy Osbourne. Pevec skupine Black Sabbath se je poslovil le nekaj tednov po ponovni združitvi s člani skupine in velikem poslovilnem koncertu za oboževalce. Njegova družina je v izjavi za javnost zapisala, da je umrl "obkrožen z ljubeznijo".

Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia

Avgusta je umrla pevka Gabi Novak. Hrvatica je dva meseca pred svojo smrtjo pokopala edinca, Matijo Dedića, ki je bitko z življenjem izgubil pri zgolj 52 letih. Priljubljena glasbenica se je z veliko izgubo soočila že pred desetimi leti, ko se je morala posloviti od svojega ljubljenega moža, znanega pevca Arsena Dedića, s katerim sta skupaj tudi ustvarjala. V 72. letu starosti je oktobra umrl legendarni pevec Halid Bešlić. Njegov menedžer je pred njegovo smrtjo sporočil, da se je glasbenik zdravil na onkološkem oddelku v Sarajevu, a zdravniki žal niso mogli obrniti poteka bolezni. Bosansko-hercegovski pevec narodne glasbe je v svoji več kot 40-letni karieri za seboj pustil številne uspešnice in neizbrisen pečat na glasbeni sceni.

Halid Bešlić FOTO: Profimedia

V starosti 51 let je oktobra umrl večkratni dobitnik grammyja in zvezdnik soula D'Angelo, ki se je pred smrtjo v bolnišnici boril z rakom trebušne slinavke. Njegovo smrt je potrdil vir blizu glasbenika, ki se je v glasbeno zgodovino zapisal s hiti Brown Sugar, Untitled (How Does It Feel?), Lady in Really Love. Skupina Limp Bizkit, ki je zaslovela konec 90. let, je oktobra sporočila, da je umrl basist in soustanovitelj zasedbe Sam Rivers. 48-letnika so v objavi na družbenem omrežju, s katero so se mu poklonili, označili za svojega brata in unikatnega človeka, njegovo prisotnost pa označili za čisto čarovnijo. Konec oktobra je umrl legendarni jazzovski bobnar, pianist in skladatelj Jack DeJohnette. Star je bil 83 let. Kot so poročale tuje tiskovne agencije, je z grammyjema nagrajeni DeJohnette umrl v Woodstocku v ameriški zvezni državi New York, ob njem pa je bila soproga in nekaj bližnjih prijateljev. Kot vzrok smrti so ameriški mediji navedli kongestivno srčno popuščanje. Novembra je umrl glasbenik Jimmy Cliff, ikona reggae glasbe, ki je pomagal preoblikovati ritmično glasbo Jamajke v globalni kulturni fenomen. Star je bil 81 let. Novico o njegovi smrti je sporočila njegova soproga Latifa Chambers.

Aleš Hadalin FOTO: Miro Majcen

Decembra je umrl Aleš Hadalin, raziskovalec človeškega glasu in petja, so takrat sporočili iz Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (Sigic). Med drugim je igral harmoniko, orglice in kljunasto flavto. V bogati karieri je sodeloval z mnogimi glasbeniki in zasedbami, kot so Adi Smolar, Sounds of Slovenia in Marko Boh. Leta 2003 je na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo. V 66. letu je po kratki bolezni konec decembra umrl kitarist in klaviaturist legendarne skupine The Cure, Perry Bamonte. Bil je član skupine med letoma 1990 in 2005, ponovno pa se ji je pridružil leta 2022 ter nastopil na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.

Svet filma

Januarja je umrl režiser in scenarist David Lynch, ki je radikaliziral ameriški film s temno in nadrealistično umetniško vizijo v filmih, kot sta Modri žamet in Mulholland Drive, ter v seriji Twin Peaks. Star je bil 78 let. "Zdaj, ko ga ni več med nami, je na svetu velika luknja," je takrat na spletu sporočila njegova družina.

David Lynch FOTO: AP

Na začetku leta je umrl znani srbski režiser Milorad Milinković. Med njegovimi najbolj znanimi filmi je komedija Mrtvo hladen, režiral pa je tudi prvi srbski film, posnet v 3D tehnologiji, Peti metulj. Star je bil 60 let. Udejstvoval se je tudi kot pevec, kantavtor, didžej in nogometni komentator. Bil je vokalist in kitarist rock skupine Morbidi i Mnoći ter kasneje zasedb Big Sex in Zmajevi. V 48. letu je januarja umrl Jeff Baena, ki so ga v svetu zabave poznali kot režiserja in scenarista. Bolj znan je bil sicer kot mož igralke Aubrey Plaza, po poročanju tujih medijev pa si je sodil sam. Njegovo smrt je potrdila tudi njegova družina, ki je takrat za ameriške medije izjavila, da jih je njegova smrt pretresla, zaprosili pa so za spoštovanje zasebnosti. V 95. letu je umrla igralka Joan Plowright. Zvezdnica, ki jo najbolj poznamo po filmih Denis pokora, 101 dalmatinec in Začarani april, je bila v svoji karieri nagrajena z zlatim globusom, nominirana pa je bila tudi za oskarja. Kot je takrat sporočila njena družina, je igralka umrla v krogu svoje družine. Umrl je veteran francoskega filma, z oskarjem nagrajeni režiser Bertrand Blier. Star je bil 85 let. Režiser je umrl na domu v Parizu, obkrožen s soprogo in otroki, je januarja za francoske medije potrdil njegov sin Leonard Blier.

Februarja je umrla igralka Michelle Trachtenberg. FOTO: AP

Februarja je v 40. letu starosti umrla igralka Michelle Trachtenberg, znana po vlogah v številnih televizijskih serijah, med drugim tudi v priljubljeni Opravljivki. Igralka je v industrijo vstopila že kot majhna deklica in pred kamerami prvič nastopila, ko je bila stara rosnih devet let. Med vidnejšimi vlogami so tudi tiste v filmih Eurotrip, Princesa na ledu in Še enkrat 17 in v seriji Buffy – Izganjalka vampirjev. Istega meseca je Hollywood pretresla novica, da je v 96. letu starosti umrl legendarni igralec Gene Hackman. Z dvema oskarjema nagrajenega zvezdnika so skupaj z njegovo ženo Betsy Arakawa mrtva našli v njunem domu v Santa Feju. Poleg njiju so našli tudi njunega psa. Od njiju so se na družbenih omrežjih poslovili številni zvezdniški prijatelji, policija pa je pozneje ugotovila, da nista umrla sumljive smrti.

Gene Hackman in Betsy Arakawa FOTO: Profimedia

Marca je umrla belgijska igralka Emilie Dequenne. Stara je bila 43 let. Zvezdnica, ki je bila najbolj znana po seriji Pogrešane, je umrla v bolnišnici blizu Pariza, pred smrtjo pa se je borila z redko obliko raka nadledvične žleze. Diagnozo je javnosti razkrila oktobra 2023. Istega meseca je umrl igralec Bruce Glover, ki ga je v karieri najbolj zaznamoval lik zlobneža iz filma o Jamesu Bondu. Novico je sporočil njegov sin, prav tako znani igralec Crispin Glover, njegova vest pa je razžalostila številne oboževalce pokojnega. Marca je umrl tudi igralec Richard Chamberlain. Zvezdnik, izjemno poznan po svoji vlogi duhovnika v seriji Pesem ptic trnovk, je mnoge osvojil že s svojo vlogo čednega dr. Jamesa Kildareja v seriji, ki so jo začeli snemati leta 1961. Igralec si zaradi svojih romantičnih vlog dolga leta ni upal priznati, da je homoseksualec, svojo spolno usmerjenost je razkril šele pri 68 letih. Od njega se je poslovil tudi nekdanji partner, igralec Martin Rabbett.

Val Kilmer FOTO: AP

V 66. letu je aprila umrl hollywoodski igralec Val Kilmer, ki je med drugim znan po svojih vlogah v filmih Batman in Top Gun. Novico o smrti je potrdila njegova hči. Zvezdnik se je zadnjič pojavil na filmskem platnu leta 2022 v nadaljevanju uspešnice Top Gun, njegov nastop pa je močno ganil tudi soigralca Toma Cruisa. V 72. letu starosti je maja umrl ameriški režiser James Foley, ki je med drugim režiral dramo Glengarry Glen Ross ter nadaljevanji filma Petdeset odtenkov sive - Petdeset odtenkov teme in Petdeset odtenkov svobode. Kot je za New York Times povedal Taylor Lomax iz agencije ID, je Foley umrl zaradi možganskega tumorja. Istega meseca je umrl trikratni prejemnik oskarja Robert Benton, ki se med drugim podpisuje pod režijo filma Kramer proti Kramerju ter scenarij filma Bonnie in Clyde. Star je bil 92 let. Njegova dolgoletna menedžerka in asistentka Marisa Forzano je po poročanju časnika New York Times potrdila, da je Benton umrl v svojem stanovanju na Manhattnu.

Michael Madsen FOTO: AP

V 68. letu starosti je julija umrl igralec Michael Madsen, zvezdnik filmov Ubila bom Billa in Stekli psi. Igralca, čigar bogata kariera je zajemala več kot 300 nastopov, so v jutranjih urah našli neodzivnega v njegovem domu v Malibuju in ga kasneje razglasili za mrtvega. Vzrok smrti je bil po besedah njegovega menedžerja srčni zastoj. Bitko z rakom je v 56. letu v začetku julija izgubil avstralski igralec Julian McMahon, najbolj znan po televizijski vlogi v seriji Čarovnice in po vlogi superzlobneža doktorja Dooma v uspešnici Fantastični štirje. Žalostno vest je s težkim srcem sporočila njegova žena, igralka Kelly Paniagua. Julija je tragično umrl igralec Malcolm-Jamal Warner, ki je najbolj znan po serijah The Cosby Show in Specializant. Kot so poročali ameriški mediji, je bil 54-letnik z družino na počitnicah na Kostariki, vzrok za njegovo smrt pa je bila utopitev. Novico o njegovi smrti je potrdila tudi kostariška policija.

Hulk Hogan FOTO: AP

V 72. letu starosti je julija umrl legendarni rokoborec Hulk Hogan. Po poročanju ameriškega portala TMZ so bili reševalci v zgodnjih jutranjih urah napoteni na dom rokoborske legende v mestu Clearwater na Floridi, zvezdnik pa naj bi umrl zaradi srčnega zastoja. Po poročanju portala so bili pred domom upokojenega rokoborca policijski avtomobili in reševalci, očividci pa so videli, kako so ga do rešilca odnesli na nosilih. Avgusta je umrl za oskarja nominirani igralec Terence Stamp. 87-letni zvezdnik je bil najbolj znan po vlogi hudobca, generala Zoda, v originalnih filmih franšize Superman, v šest desetletij dolgi karieri pa je zaigral tudi v filmih Priscilla, kraljica puščave, Hladnokrvnež in Palača strahov. V 96. letu je avgusta umrl Ljubo Struna, sopotnik slovenskega filma od njegovih povojnih začetkov. Leta 2011 je na 14. Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel Badjurovo nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in filmske kulture.

Robert Redford FOTO: AP

Septembra je umrl igralec Robert Redford. Znan je bil po filmih, kot so Nespodobno povabilo, Dekle, ki sem jo ljubil in Šepetati konjem. Star je bil 89 let. Poleg uspešne igralske kariere je bil tudi ustanovitelj filmskega festivala Sundance. V 88. letu starosti je septembra umrla ikona italijanske filmske industrije Claudia Cardinale. Igralka, ki je svojo kariero začela pred več desetletji, je umrla v bližini Pariza, kjer je živela. Oktobra je umrla ameriška igralka Diane Keaton. Stara je bila 79 let. Zaslovela je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z vlogo v filmu Boter. Za film Annie Hall iz leta 1977 je osvojila oskarja za najboljšo igralko. Od nje so se na družbenih omrežjih poslovili številni zvezdniški obrazi iz sveta filma in zabavne industrije, ki jo je sooblikovala več desetletij.

Diane Keaton FOTO: AP

Novembra je umrl novozelandski filmski ustvarjalec Lee Tamahori, znan po režiji filmskih uspešnic, kot so tragedija Nekoč so bili bojevniki iz leta 1994, triler V pajkovi mreži iz leta 2001 in film James Bond: Umri kdaj drugič leto kasneje. Tamahori, ki je umrl v starosti 75 let, velja za eno najvplivnejših maorskih osebnosti v zabavni industriji. Istega meseca je umrl nemški igralec Udo Kier. Star je bil 81 let. Kot je več medijem takrat potrdil njegov partner, umetnik Delbert McBride, je igralec umrl na svojem domu v Palm Springsu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Konec novembra je umrla filmska in gledališka ustvarjalka Marta Frelih, stara 58 let. Podpisala je več filmov, kot kostumografka in scenografka je ustvarjala za številne operne, gledališke, baletne predstave in kabarete za gledališke in operne hiše po Sloveniji in v tujini. Pripravila je tudi več fotografskih in kostumografskih razstav. V 61. letu starosti je decembra umrl igralec Peter Greene, znan po vlogah negativcev v kultnih klasikah Šund in Maska."Nihče ni bolje odigral negativca kot Peter, ampak imel je tudi nežno plat," se ga je v izjavi za javnost spominjal njegov menedžer.

Rob Reiner z ženo FOTO: Profimedia

Decembra je Hollywood pretresla še ena tragedija. Ameriškega režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner so policisti našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu. Reševalci in policisti naj bi se odzvali na klic za nujno pomoč, ko pa so prispeli na kraj dogodka, so odkrili dve trupli. Policija v Los Angelesu je pozneje aretirala Nicka Reinerja, sina zakoncev, ki so ju našli mrtva z vbodnimi ranami, so pozneje poročali ameriški mediji. Decembra se je poslovila tudi filmska ikona Brigitte Bardot. Zvezdnica, ki je igralsko kariero predčasno zapustila in se posvetila boju za dobrobit živali, je umrla v 92. letu starosti. Bardot je veljala za seksualni simbol 50. in 60. let. Širše je bila znana po svojih začetnicah B. B. in čeprav se je dokaj hitro umaknila iz filmske industrije, je ostala pomembna ikona tako francoske kot globalne pop kulture.

Svet zabave

Prvi dan leta 2025 je svet presenetila novica, da je dan prej umrla milijarderka Jocelyn Wildenstein, znana tudi pod vzdevkom 'mačja ženska'. Njeno smrt je potrdil dolgoletni partner Lloyd Klein, ki je razkril, da je 84-letnica umrla mirno med spanjem na svojem domu v Parizu. Wildensteinova je veljala za sinonim ponesrečenih lepotnih popravkov, ki pa jih ni nikoli javno priznala.

Marianne Faithfull FOTO: Profimedia

Januarja je umrla muza Rolling Stonesov in nekdanje dekle Micka Jaggerja, Marianne Faithfull. S svojim burnim razmerjem sta polnila naslovnice medijev, pevka in igralka pa se je dlje časa borila tudi z odvisnostjo od drog. Preživela je tudi raka in dve komi. Kljub vsem vzponom in padcem je ostala v lepih odnosih z Jaggerjem in Keithom Richardsom, oba sta se z objavami na družbenem omrežju od nje tudi poslovila. Junija je umrla ameriška kuharska mojstrica in televizijska voditeljica Anne Burrell, ki je bila znana po svojih platinastih kratkih laseh, živahni osebnosti in kulinaričnih sposobnostih. 55-letnico so našli neodzivno v njenem stanovanju v New Yorku, kot je takrat za Page Six povedal tiskovni predstavnik gasilcev, pa ji ob prihodu reševalcev ni bilo več pomoči.

Anne Burrell FOTO: Profimedia

V 56. letu starosti je v začetku decembra po bitki z rakom umrla pisateljica Sophie Kinsella, avtorica knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, ki je zaživela tudi na velikih platnih. Smrt pisateljice je na spletu potrdila njena družina.

Svet mode

V 93. letu starosti je januarja umrla italijanska modna oblikovalka Rosita Missoni. Skupaj z možem Ottaviom Missonijem sta leta 1953 ustanovila modno znamko Missoni, ki se je sprva specializirala za športna oblačila, kasneje pa zaslovela zlasti po pisanih pleteninah.

Lucy Markovic FOTO: Lucy Markovic

Aprila je umrla manekenka Lucy Markovic, ki je zaslovela v resničnostni oddaji Avstralski top model, sprehajala pa se je na modnih revijah prestižnih modnih znamk, kot sta Armani in Versace. Stara je bila 27 let. Novico je potrdila njena modna agencija na družbenih omrežjih, kjer so zapisali, da se je borila z redko možgansko boleznijo.

Giorgio Armani FOTO: Profimedia