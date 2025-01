Kdo vse se bo udeležil Trumpove inavguracije?

Nekdanji predsedniki Združenih držav Amerike so na svojih inavguracijah že gostili številne zvezdnike, zato ni nič neobičajnega, da bodo nekateri prisotni tudi, ko bo drugič zaprisegel Donald Trump . V preteklosti so tako na oder ob novih predsednikih stopili Beyonce , Lady Gaga in John Legend , ki so zapeli ameriško himno, kateri hollywoodski zvezdniki pa bodo tokrat stali ob Trumpu?

Trump je prvič povabil tudi nekatere svetovne voditelje, povabil pa je tudi najbogatejšega Zemljana Elona Muska, ki naj bi mesto za mizo imel ob Jeffu Bezosu in Marku Zuckerbergu.

Glasbeniki, ki bodo nastopili

Glasbene točke so nekaj običajnega na inavguracijski slovesnosti. Tokratna Trumpova zaprisega naj bi bila bolj country obarvana, saj bodo nastopili Billy Ray Cyrus, Kid Rock, Jason Aldean, Lee Greenwood in The Village People, manjkala pa naj ne bi niti godba na pihala. Največje ime med nastopajočimi je pevka Carrie Underwood. Osemkratna dobitnica nagrade grammy bo v spremstvu vojaškega orkestra in pevskega zbora Ameriške mornariške akademije zapela patriotsko pesem America The Beautiful, njena točka pa bo na programu tik pred Trumpovo uradno zaprisego.