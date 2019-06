Keanu kot 'darilo boga', ker se ne dotika žensk, s katerimi se fotografira?

Na Facebooku so se pojavile številne fotografije 54-letnega filmskega zvezdnika Keanuja Reevesa, na katerih je z oboževalkami ali celo zvezdniškimi kolegicami, kakršna je Dolly Parton. Ostro oko nekoga pa je opazilo zanimivo podrobnost. Keanu se namreč nikoli ne dotika žensk, s katerimi se fotografira.

Takoj so se vnele razprave, ali gre za pozornost oz. kavalirstvo, ali je zvezdnik germofob, se boji bacilov, ali je zgolj pazljiv v tem času, ko je že najmanjša gesta tretirana za nadlegovanje ali neprimerno vedenje.

Številni oboževalci in predvsem oboževalke pa so naravnost navdušeni nad njegovo "prijaznostjo", zapisali so celo, da je "preveč čist za ta svet", nekatere pa ga vidijo kot "darilo boga". Fenomen njegovi rok in prstov, ko se fotografira z ženskami, je seveda zanimiv, okusi in občutki ob tem pa seveda različni. Za kaj gre pri vsem skupaj, pa zagotovo dobro ve on sam ...