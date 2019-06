Keanu presenečen, da je ljubljenec spleta

54-letni Keanu Reeves, podobno kot Tom Cruise aliBrada Pitt, zelo dobro kljubuje zobu časa. Igralec, ki ga poznamo po filmih Hitrost, Peklenski val, trilogiji Matrica, Hudičev advokat, Drakula, trilogiji John Wick in tako naprej, je naprej zadnje čase zelo priljubljen tudi na svetovnem spletu.

Potem ko so ga nedavno oboževalke kovale v zvezde, ko so na fotografijah opazile, da se nikoli ne dotika žensk, ker jih očitno tako spoštuje, sta ga zdaj dva novinarja pobarala, kako se počuti, ker je ljubljenec svetovnega spleta. "Kako prosim!? To je res prismuknjeno! Pozitivnost je seveda super, lepo je, kako so sprejeli Johna Wicka, super je igrati s dobrimi igralci," je bil skromen Reeves.

Igralca bomo lahko slišali v četrtem animiranem filmu Svet igrač, hkrati pa je najavil tudi tretji film Čudovite pustolovščine Billa in Teda z Alexom Winterjem, z naslovomBill in Ted se soočita z glasbo, za leto 2021 pa so že napovedali četrti film iz serije John Wick.