Keanu Reeves dočakal dirkaški prvenec: prvič tekmoval na pravi dirki

Igralec je svoj dirkaški prvenec dočakal preteklo soboto, ko se je kot 31. od 35 avtomobilov kvalificiral v nadaljevanje tekmovanja. V enem od ovinkov ga je med 45 minut dolgo dirko močno zavrtelo, a k sreči jo je odnesel brez poškodb in je lahko nadaljeval z dirkanjem. Na koncu se je uvrstil na 25. mesto, čeprav se je vmes vozil tudi na 21. mestu. Znova bo v dirkalnik sedel danes in se boril za dobro uvrstitev.

60-letnik, ki je znan kot velik ljubitelj hitrosti in bencinskih hlapov, je vozil rdeč avto številka 92 BRZRKR, kar se nanaša na njegov roman The Book of Elsewhere, ki je izšel julija. To sicer ni bilo prvič, da se je zvezdnik zapeljal po pravi dirkaški stezi, saj je s svojim motorjem večkrat preizkusil dirkaški asfalt, zapeljal se je celo po dirkališču Grobnik pri naših južnih sosedih.