Keanu Reeves kot lik v težko pričakovani videoigri

Videoigra, ki so jo številni označili za najtežje pričakovano v letu 2020, je ugledala luč sveta. V njej se kot eden od likov pojavlja tudi igralec Keanu Reeves. Igrico Cyberpunk 2077, ki temelji na igri vlog in je postavljena v distopično prihodnost, so ustvarjalci najavili že leta 2012.

Ustvarilo jo je poljsko podjetje, ki se ukvarja z videoigrami, in vsebuje lik, ki si ga lahko igralci priredijo po svojih željah. Ta pa ima v glavi biočip, ki je okužen z zlonamerno programsko opremo. Pojavi se v obliki Johnnyja Silverhanda, ki ga bo upodobil ravno Keanu Reeves. Oboževalci videoigric so se na izid pripravljali že aprila, vendar se je podjetje soočalo z nekaterimi težavami, ki so povzročile zamude, mediji pa so poročali tudi o finančnih težavah in o tem, kakšen je načrt ustvarjalcev glede potencialnega zaslužka, ki ga bo prinesla priljubljena igrica.

icon-expand Keanu Reeves bo del težko pričakovane videoigre. FOTO: Profimedia

Do zaostanka pri izidu je prihajalo tudi zaradi dela od doma, ki so ga morali zaradi pandemije opraviti razvijalci igre, ob tem pa so trčili na številne prepreke. Ker so v studiu zaposleni tudi ljudje s področij, ki jih je pandemija prizadela že zgodaj, vključno s Kitajsko, Japonsko in Korejo, so v podjetju izjemno hitro reagirali in upoštevali previdnostne ukrepe, kot je selitev pisarniške opreme v domače okolje. ''Bilo je izjemno kaotično,''je takratno situacijo opisal Mateusz Tomaszkiewicz, odgovorni direktor, in povedal, da se je z novim koronavirusom okužilo tudi nekaj članov ekipe.

Z razvojem igre so nastali ogromni stroški, med drugim so najeli tudi več kot 550 ljudi, ki so igrali igrico, ko je bila še v povojih. Velike izdatke pa predstavljata tudi oglaševalska kampanja in najem igralca takšnega formata, kot je slavni Reeves. Finančne izgube nameravajo nadomestiti s prodajo igre, ki bo nagovarjala tudi uporabnike igralnih konzol Xbox in PlayStation.

icon-expand Na Cyberpunk 2077 so oboževalci videoiger in Reevesa dolgo čakali. FOTO: Profimedia

Joost van Dreunen, ki se ukvarja z investicijami v računalniške igre, je glede prodaje precej optimističen: ''Glasno navdušenje, ki spremlja izid videoigre, obeta ogromno!''Ob tem ocenjuje, da naj bi se igrica v prihodnosti prodala v kar 18 milijonih izvodov. Ker so z izdajo igre zaradi zamud in s tem povezanih stroškov nekoliko pohiteli, so prvi uporabniki opazili nekaj pomanjkljivosti, saj jo igralcem pogosto zagodejo hrošči. Mnenja so torej deljena.