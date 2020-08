Keanu Reeves ima poseben odnos do glasbe: Pomagala mi je v najtežjih trenutkih

Tudi njegov soigralec Alex Winterima prav poseben odnos do glasbe."Glasba je res dobra spodbuda za premagovanje ovir. Vedno ima poseben vpliv, da lahko poveže ljudi ali različne misli ali celo različne svetove. Všeč mi je njen vpliv, ker prestopi vse meje. Sporočilo naših likov je, da se zabavajo in uživajo v življenju. Mislim, da je to res iskren vidik tega, kdo so in kaj želimo s filmom povedati. To je res pozitivno in iskreno sporočilo, ki ga moramo ljudem takoj predstaviti."Reeves je ob tem še dodal:"Na splošno za ljudi, ki jim je zgodba všeč, je to prava sprostitev."