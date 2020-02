Keanu Reeves s svojo 'novo' izbranko v dolgoletnem razmerju

Keanu Reeves se je novembra 2019 s svojo sivolaso partnerico, umetnico Alexandro Grant, udeležil filmskega dogodka LACHMA art + Film Gala in s tem požel veliko zanimanja za svoje ljubezensko življenje. Ker je bil to njun prvi skupni sprehod po rdeči preprogi, so se pojavile domneve, da je njuna zveza še zelo sveža.