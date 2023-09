Keanu Reeves skozi dolgoletno kariero odklanja hollywoodske standarde

Keanu Reeves praznuje 59. rojstni dan. Igralec že leta nosi naziv 'največji hollywoodski dobrodelnež', kar ni presenetljivo, saj velik del svojega zaslužka namenja v dobrodelne namene, se pogosto druži z brezdomci in je izjemno prijazen ter potrpežljiv s številnimi oboževalci.

Keanu Reeves, ki je najbolj znan po svoji vlogi v franšizi Matrica, ni tipičen zvezdnik. Svoje zasebno življenje skriva pred javnostjo, svoje dobrodelnosti ne obeša na veliki zvon, rad pa priskoči tudi na pomoč. Pred nekaj meseci je presenetil zaposlene v enem izmed britanskih pubov, kjer je kosil, brez težav pa je ustregel osebju in se z njimi fotografiral, kuhinjskemu osebju pa je segel tudi v roke in jim čestital za odlično pripravljeno hrano.

icon-expand Keanu Reeves je dopolnil 59 let. FOTO: Profimedia

"Danes smo imeli na kosilu gosta presenečenja. Kako prijeten človek. Laura ga je vprašala, če bi ustregel kuharski ekipi in se fotografiral z njimi, on pa je takoj vstopil v kuhinjo, vsem segel v roko in pohvalil hrano. Ni treba posebej poudarjati, da jim je polepšal dan," so zapisali v objavi, ki so jo delili na Facebooku.

Oboževalce je razveselil tudi na promociji svojega stripa v Los Angelesu. Fant po imenu Noah je prišel k Reevesu in mu povedal, da je on njegov najljubši igralec na svetu, Keanu pa je takoj začel pogovor z njim. Posnetek njunega srečanja se je razširil po družbenih omrežjih, številni pa so zapisali, da "svet potrebuje več ljudi, kot je Keanu".

Igralca so mnogi pohvalili tudi po njegovem gostovanju na panelu Comic Con Experience (CCE) decembra lani, kjer je promoviral nadaljevanje Johna Wicka. Njegov prihod je požel stoječe ovacije občinstva. Keanu je bil nad odzivom oboževalcev vidno ganjen in je pokleknil, da bi se priklonil občinstvu, tudi ta posnetek pa je postal hit na družbenih omrežjih.

icon-expand Keanu Reeves in Alexandra Grant FOTO: Profimedia

Zvezdnik je znan tudi po svojem posebnem odnosu do žensk. Pred časom so uporabniki Twitterja komentirali njegove fotografije z oboževalkami, na katerih je igralec poziral le navidezno objet, torej je dal roko za dekleta, kot da bi jih objel, vendar se jih ni dotaknil. Igralec in njegovo dekle Alexandra Grant sta pred kratkim ukradla vso pozornost na dogodku, ki je potekal v Gala muzeju sodobne umetnosti v Los Angelesu, saj sta se strastno poljubila pred množico fotografov. Tako kot on je posebna tudi njegova partnerica, saj ima 50-letnica sive lase, Revees pa se tako niti z izbiro življenjske sopotnice ne uklanja hollywoodskim standardom.

V svoji dolgoletni karieri je navdušil tudi svoje igralske kolege. Pred mesecem je kaskaderski ekipi, ki je sodelovala v najnovejšem filmu franšize John Wick, v zahvalo za sodelovanje podaril prestižne ure, katerih vrednost presega 8000 evrov. Kritiki so film označili za "enega najboljših akcijskih filmov vseh časov". Bruce Lee Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo in Li Čiang so štirje kaskaderji, s katerimi je Reeves preživel večer v bistroju v Parizu, kjer jih je obdaril. Še več navdušenja ekipe pa je požel s tem, ko je filmski ekipi pomagal nositi opremo po stopnicah.