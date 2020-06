Keanu Reeves spregovoril o tem, zakaj se vrača v Matrico 4

Igralec se na velika platna vrača v že četrtem delu iz serije filmov Matrica. Film, ki bo luč sveta ugledal maja 2020, bo ponudil povratek Reevesa ter njegove igralske kolegice Carrie-Ann Moss. Filmski zvezdnik je povedal, da ga je prepričalo ponovno sodelovanje z režiserko Lano Wachowski ter zgodba, ki bo gledalcu dala nekaj več.

Keanu je spregovoril o ponovnem povratku k filmu Matrica in s tem ponudil vpogled v film, ki ga oboževalci težko pričakujejo. Igralec se v Matrico 4 vrača kot Neo, s tem pa nadaljuje svojo pot v franšizi, po tem, se je pojavil v vseh treh predhodnih filmskih stvaritvah. Matrica je v kinematografe prišla leta 1999, sledila pa sta filma The Matrix Reloadedin The Matrix Revolutions, oba v letu 2003.

Keanu Reeves se ni mogel upreti ponovnemu sodelovanju z režiserko Lano Wachowski.

Reeves se je odločil, da pri Matrici znova sodeluje, ker pričakuje vrhunski izdelek: ''Lana Wachowskije napisala čudovit scenarij in čudovito zgodbo, ki me je nagovorila.'' Igralec je iskreno povedal, da je ravno sodelovanje z Lano razlog, da se je ekipi ponovno priključil: ''To je edini razlog, da to znova naredim. Delati z njo je enostavno krasno. Vse to je nekaj posebnega in zgodba ima po mojem mnenju za povedati mnogo pomembnih reči, ki nas lahko nahranijo.''

Keanu Reeves in Carrie-Ann Moss v Matrici iz leta 1999.