Keanu Reeves ujet med podajanjem žoge z devetletnim fantkom

V začetku tega leta je Reeves na nenapovedanem obisku presenetil stranke v pubu v Hertfordshiru in se tudi fotografiral z osebjem. 59-letnik je pozneje za NME povedal: "V bližini Londona sem snemal dokumentarec in bilo je slabo vreme. Nekako kul je, ni deževno, ampak bolj rahlo megleno. In rekel sem si, pojdimo na pastirsko pito in pint."

Julija je Reevesova skupina Dogstar napovedala turnejo in svoj prvi album po 23 letih – imenovan Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees – ter povratni singel z naslovom Everything Turns Around. Skupina, ki jo sestavljata tudi kitarist in vokalist Bret Domrose ter bobnar Rob Mailhouse, je v izjavi dejala: "Zelo smo navdušeni, da lahko ponovno predstavimo Dogstar z našim novim singlom Everything Turns Around. Zdi se nam kot zabavna poletna pesem. Ima vzpodbujajoče sporočilo in pozitivno vzdušje, za katero upamo, da bo vaš dan nekoliko polepšalo. To je ena naših najljubših pesmi, ki jih igramo v živo, in komaj čakamo, da jo zaigramo na naši prihajajoči turneji."