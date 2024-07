Keanu Reeves užival v družbi najboljših dirkačev razreda MotoGP

Družbo je 59-letnemu zvezdniku, ki je znan po svoji skromnosti in tem, da ne rad vzbuja pozornost, delala njegova partnerka Alexandra Grant . Med drugim sta se družila v dirkaškem paddocku, pripadla pa jima je celo čast, da sta na nedeljski dirki oznanila cilj dirke. Za koga je igralec navijal in ali je slavil kdo od njegovih favoritov, ni znano, je pa ob prečkanju Bagnaie in bratov Marquez ter ostalih dirkačev več kot navdušeno mahal s črno-belo karirasto zastavo.

Zvezdnik filmov Matrica in John Wick ter njegova spremljevalka sta sicer redko obiskovalca družabnih dogodkov, še posebej skupaj, tokrat pa sta očitno naredila izjemo. Zaljubljenca sta bila ves čas nasmejana. Igralec svoje ljubezni do motorjev tudi sicer nikoli ni skrival, saj je celo lastnik ene od tovarn za motorna kolesa, po zatrjevanju virov pa tudi njegove partnerke ne moti, da je tako navdušen nad bencinskimi hlapi in hitrostjo. "Ima zelo umirjeno osebnost in samo želi, da je on srečen," je za revijo People nedavno povedal vir.