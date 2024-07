Keanu Reeves: Ves čas razmišljam o smrti

Mnogi ljudje se izogibajo razmišljanju o smrti, a ne Keanu Reeves. V intervjuju za BBC je zvezdnik franšize Matrica razkril, da v zadnjem obdobju pogosto razmišlja prav o koncu življenja, razlog za to pa je, da se tudi sam stara. Kot je dodal, je to dobra stvar, saj naj bi človek z zavedanjem, da se bo življenje enkrat končalo, bolj cenil vsak nov dan in odnose, ki jih razvija.

Keanu Reeves je v nedavnem intervjuju za BBC povedal, da zaradi staranja pogosto razmišlja o smrti. Zvezdnik, ki bo kmalu dopolnil 60 let, je ob tem pripomnil, da na konec življenja ne gleda kot na negativno stvar, saj z zavedanjem, da se bo vse enkrat končalo, bolj ceni življenje, kar je opisal tudi v svojem prvem romanu, ki ga je naslovil The Book of Elsewhere, nastal pa je v soavtorstvu z britanskim pisateljem Chino Miévillom.

Keanu Reeves pravi, da s starostjo vedno pogosteje razmišlja o smrti. FOTO: Profimedia icon-expand

"Star sem 59 let zato ves čas razmišljam o smrti. Upam, da to ni nekaj, kar nas ohromi, temveč nas vodi k hvaležnosti za vsak vdih in odnose, ki jih imamo ali jih bomo v prihodnosti še imeli," je povedal zvezdnik, ki je knjigo osnoval na osnovi serije svojih stripov, ti pa imajo zanj prav poseben pomen. "Všeč so mi podobe. Rad imam besede in pripovedovanje zgodb, obožujem tudi, kako se vse to med seboj prepleta. Pogledaš umetnost in tako slediš zgodbi," je povedal o svoji ljubezni do stripa, ob tem pa izpostavil svojo vlogo pri nastanku knjige: "Nisem napisal romana, China ga je." Pisatelj, ki je prav tako sodeloval v pogovoru, pa je pripomnil: "Roman ne bi obstajal v takšni obliki, kot je, če ne bi bilo premišljenega in previdnega dela Keana."