Zaljubljeni Keanu Reeves: ljubezen našel v umetnici

Hollywoodski igralec Keanu Reeves je znan po legendarnih vlogah v filmih Bill in TedterMatrica, nato je prišla na filmska platna zelo uspešna franšiza John Wick in zvezdnik je znova stopil v ospredje žarometov. Igralec, ki je znan po svoji prijaznosti in skromnosti, pa je znan tudi po tem, da o svojih ljubezenskih razmerjih nikoli ni želel govoriti. Temu je najbrž botrovalo tudi razmerje z Jennifer Syme, ki se je zelo nesrečno končalo, najprej se jima je rodila mrtvorojena hčerka Ava, dve leti kasneje pa je Jennifer umrla v prometni nesreči.

Kljub temu da so igralca romantično povezovali z imeni, kot so Claire Forlani, Sandra Bullock in Amanda De Cadenet, pa na obzorju ni bilo videti nove romance – vsaj javno ne. Zdaj pa je 55-letni zvezdnik presenetil, ko je na rdečo preprogo pripeljal 46-letno umetnico Alexandra Grant. Tako je zvezdnik po več kot 20 letih prvič tako javno pokazal svoje dekle, še več – Alexandra je prvo dekle, ki jo je s seboj pripeljal na rdečo preprogo.