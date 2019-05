Keanu Reeves zaplaval v modne vode: oboževalke navdušene

Oboževalke 54-letnega Keanuja Reevesa so prišle na svoj račun: ta je namreč zaplaval tudi v modne vode. Ameriški igralec, ki je do sedaj nastopil v številnih prepoznavnih filmih, kot so Matrica, John Wick, Peklenski Val, Hudičev advokatin drugih, je namreč postal obraz svetovno znane francoske modne hiše Yves Saint Laurent, in sicer za moško jesensko-zimsko kolekcijo letošnjega leta. Kreativni direktor YSL (Yves Saint Laurent) Anthony Vaccarello je na svojem Instagramu delil krajši video, v katerem je 'predstavil' novega člana modne hiše, ter izpostavil, da je za posnetke zaslužen modni fotograf David Sims. Video je požel veliko pohval in pozitivnih komentarjev.