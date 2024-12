Keanu Reeves: Zaradi težav s koleni je nadaljevanje Johna Wicka vprašljivo

Igralec Keanu Reeves bi si želel nadaljevanje filma John Wick , vendar ne ve, če bo to zmogel zaradi težav s koleni. 60-letni igralec je nedavno v intervjuju za CBS Mornings dejal: "Nikoli ne reci nikoli, toda moja kolena zdaj pravijo: 'Ne moreš posneti še enega Johna Wicka.'" Dodal je: "Torej moje srce želi, vendar ne vem, ali moja kolena to zmorejo."

V prvem delu, ki je izšel leta 2014, je zvezdnik upodobil glavnega junaka, ki se maščuje ruskim mafijcem, odgovornim za smrt njegovega psa. Na projekciji ob 10. obletnici, ki je prejšnji mesec potekala v Los Angelesu, je Reeves to izkušnjo označil za ogromno darilo. "Imel sem toliko čudovitih učiteljev in vodij ter delal s toliko nadarjenimi igralci, igralkami in kaskaderji. Zelo lepo smo sodelovali."

John Wick je z vsakim filmom požel velik uspeh in se spremenil v ogromno franšizo. Do danes so bili premierno prikazani štirje akcijski filmi, ki so skupaj zaslužili okoli milijardo evrov po vsem svetu, skupaj s predzgodbo serije The Continental, različnimi priredbami videoiger in serijo stripov.

Sorežiserja Chad Stahelski in David Leitch menita, da je Reeves edina oseba, ki bi lahko prevzela glavno vlogo, in trdno verjameta, da je imel ključno vlogo pri uspehu franšize. V intervjuju za People je Chad dejal, da ne obstaja možnost, da bi lahko Johna Wicka posneli brez Keanuja. "Filozofija, ki jo kaže John Wick, je res velik del Keanuja," je dejal in dodal: "Keanuja moraš videti na snemanju. Vem, da vsi slišijo te zgodbe, vendar je on res vedno prvi na snemanju in zadnji, ki odide."