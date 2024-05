Keanu Reeves znova navdušil oboževalce s svojo preprostostjo

OGLAS

Keanu Reeves trenutno snema svoj nov film, ki bo nosil naslov Outcome, zvezdnika pa so na prizorišču v objektive ujeli tudi fotografi. Fotografije so kmalu zaokrožile po spletu in navdušile njegove oboževalce, saj je 59-letnik znova dokazal, kako prost človek je v resnici. Reeves se namreč med odmorom ni odpravil v svojo prikolico, temveč se je družil s snemalno ekipo in se tudi pošteno nasmejal.

Keanu Reeves je znan po svoji preprostoti in nezvezdniškem obnašanju. FOTO: Profimeda icon-expand

Posneli so ga med smehom in pogovorom s snemalci in preostalo ekipo, medtem ko se je eden od redarjev na parkirišču z nekom pogovarjal preko videoklica, pa se je pogovoru pridružil še igralec in se tudi sam pogovarjal z osebo na drugi strani.

Keanu Reeves FOTO: Profimedia icon-expand