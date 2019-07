Keanu Reeves znova okronan za zvezdo družbenih omrežij

Igralec Keanu Reeves je s svojo poštenostjo, dobrodelnostjo, veličino in skromnimi dejanji že večkrat presenetil svoje oboževalce. S kakšno gesto je družbena omrežja prevzel tokrat?

54-letni igralec Keanu Reeves je s svojimi gestami spet očaral oboževalce. Med številnimi dobrodelnimi deli in tudi skromnimi dejanji, ki jih marsikdo opazi, odmeva tudi njegova najnovejša gesta, ki je zaokrožila po spletu. Keanu trenutno snema nov film v Louisiani v bližini doma oboževalke Stacey Hunt. Ta je slišala govorice, da Reeves, ki snema tretji del ameriške komedije Bill in Ted,vsak dan prečka njeno naselje. Njen 16-letni sin Ethan je nato predlagal, da ga v soseski sprejmejo s prisrčnim plakatom.

54-letni igralec se trenutno mudi v Louisiani na snemanju tretjega dela ameriške komedije Bill in Ted. FOTO: Profimedia

Oboževalka Stacey je tako na željo njenega sina naredila znak z napisom: "Jemlješ mi dih." S stavkom se je sklicevala na njegov nepričakovan obisk junijske konference E3, kjer so bili oboževalci tako osupli in navdušeni nad njegovim prihodom, da jim je bil neizmerno hvaležen. Med svojim govorom je vsem povedal, da so tudi oni njemu vzeli sapo. Posrečeni Keanuov trenutek je postal priljubljena smešnica na spletu. Nekaj ur po tem, ko je oboževalka postavila plakat na svojem dvorišču, se je pred njeno hišo zbralo več ljudi, ki so občudovali njeno delo. Takrat je zagledala tudi igralca, ki je dogajanje opazoval s ceste. Po poročanju CNN se mu je sramežljivo približala, igralec jo je vprašal, če lahko podpiše plakat in oboževalka mu je z veseljem prikimala.

Ed Solomon, scenarist ameriške komedije, je posnel fotografijo, kjer Reeves na soncu v Louisiani podpisuje plakat, ki ga je nekoliko spremenil. "Tale znak je bil včeraj na poti na snemanje," je tvitnil Solomon in dodal: "Keanu je skočil iz avtomobila in naredil tole." Nato se je napis glasil: "Stacey, jemlješ mi dih." Keanu si je vzel čas tudi za Staceyjine sinove in se z njimi fotografiral.

