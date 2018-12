Keef opustil alkohol: Imel sem dovolj!

The Rolling Stones se v letu 2019 podajajo na ameriški del turneje No Filter ...

Očitno pa je novi Keith všeč tudi kolegom, saj je Ronnie Wood dejal, da je "zdaj z njim veselje delati, da je bolj odprt za nove ideje". "Nekoč je šel rad čez mejo, ko je spil še enega in potem postal tečen, ta meja pa se je nižala in očitno je to dojel tudi sam," je o kolegu pomodroval Wood.

Keith Richards , ki bo 18. decembra dopolnil 75 let, je iz enega najbolj ekscesnih rockerjev vseh časov, se je očitno na stara leta precej omehčal. Droge so že zdavnaj preteklost, več ali manj pa je očitno opustil tudi alkohol.

... Keith Richards, ki bo v kratkem star 75 let, pa ima očitno dovolj pijače in drugi opojnih substanc.

Legendarna zasedba je novembra napovedala, da bo turnejo No Filterpopeljala tudi po ZDA. Stonesi so za prihajajoče leto napovedali 13 koncertnih datumov po ameriških stadionih. Turnejo bodo začeli 20. aprila v Miamiju, sklenili pa jo bodo 21. junija v Chicagu. Vstopnice so naprodaj od 30. novembra.

Napovedana turneja bo njihova prva v ZDA od leta 2015, ko so tam gostovali z Zip Code Tour.Njihovi ameriški oboževalci so jim lahko prisluhnili na festivalu Desert Tripin na dveh arenskih nastopih v Las Vegasu, izvedli so tudi dva zasebna koncerta. V preteklih dveh letih so Stonesi koncertirali zgolj po Evropi in izvedli le po 14 nastopov letno.