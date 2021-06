Keira Knightley je dneve v karanteni preživela odeta v Chanel

Medtem ko se je v času pandemije povečala prodaja trenirk, pajkic in drugih udobnih oblačil, pa so se nekateri odločili, da bodo prosti čas doma preživljali urejeni do potankosti. Angleška igralka je povedala, da so bili njena prva izbira Chanelovi kosi, vsak dan pa si je nanesla tudi rdečo šminko.

Keira Knightley je za britanski Harper's Bazaar povedala, da je tudi karantena ni ustavila v nameri, da se vsak dan do potankosti uredi. V času, ko so modno sceno zavzeli udobnejši kosi oblačil, se je igralka odločila, da bo ostala zvesta svojemu elegantnemu slogu. "Na domačem vrtu imamo trampolin, zato smo se odločile, da ga lahko uporabljamo samo, če smo oblečene v obleke,"se je spomnila nenavadnega pravila, ki je njeni družini krajšalo čas, medtem ko se je v Londonu zaradi pandemije prvič ustavilo javno življenje. icon-expand Keira Knightley prisega na Chanel. FOTO: AP "Vsak dan sem si nanesla rdečo šminko in se odela v vse Chanelove kose, ki jih premore moja omara, moja hči Edieje imela v laseh vedno Chanelove trakove, nosila pa je tudi vilinska krilca," je povedala mamica dveh deklic. 6-letna Edie in 1-letnaDelilah sta se rodili v zvezi z nekdanjim članom skupine Klaxons, Jamesom Rightonom, ta pa se je dekletom pri zabavi smel pridružiti samo, ko si je oblekel eno od svojih Guccijevih oblek v barvah pavjega perja. "Mislila sem si, zakaj bi vse te lepe stvari ležale v moji omari, medtem ko je občutek o zunanjem svetu tako apokaliptičen in strašljiv. Izjemno pomembno se mi je zdelo, da sem vesela in srečna zaradi otrok," je razložila svoje nenavadne odločitve. Keiro Knightley si lahko ogledate tudi v filmu Londonski bulvar, ki je na voljo na VOYO. Zvezdnico filmaPirati s Karibov z znamkoChanel povezuje dolgoletno sodelovanje, saj se je od leta 2007 že večkrat pojavila v njihovih modnih kampanjah in nosila njihova oblačila na številnih rdečih preprogah v preteklih letih. Za Chanel pa se je odločila tudi na svoj poročni dan, ki se je zgodil 4. maja 2013. icon-expand