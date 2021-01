Keira Knightley ne bo več snemala golih prizorov pod taktirko režiserjev

"Nočem več nastopati v tistih grozljivih seksualnih prizorih, v katerih si ves prepoten in vsi stokajo. To me več ne zanima. Zdaj sem preveč nečimrna ... Preprosto nočem več stati gola pred skupino moških," je povedala.

Med drugim je tudi priznala, da ne izključuje povsem možnosti, da bi še kdaj posnela kašen prizor, v katerem bi morala pokazati golo kožo. Ni povsem proti temu, a nekako tega noče početi pod taktirko režiserjev. Če bi že razgalila svoje telo ali morda celo privolila v snemanje prizorov seksa, bi to moralo imeti nek globlji pomen za celotno zgodbo filma, režijsko taktirko pa bi morala vihteti ženska: "Če bi snemala zgodbo, ki bi pripovedovala o materinstvu in sprejemanju svojega telesa, bi želela sodelovati z žensko ustvarjalko, žal pač tako čutim," je povedala.

Keira je mama dvema deklicama, 5-letni Edie in eno leto stariDelilah, ki ju ima z možem glasbenikom Jamesom Rightonom.

Seveda je za igralce in igralke golota del posla oziroma profesionalne kariere, a za zvezdnico vseeno obstaja rešitev, če si v prihodnje premisli. Še vedno se lahko zateče k dvojnici, ki bo namesto nje opravila to 'težko' delo. To sicer ne bi bilo prvič: dvojnica je namesto nje razgaljene prizore odigrala že v filmu Posledica (The Aftermath) iz leta 2019.