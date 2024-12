Keira Knightley: Po Piratih s Karibov so me moški povsod zalezovali

Angleška filmska in gledališka igralka Keira Knightley se je v nedavnem intervjuju spomnila začetkov svoje uspešne kariere, ki sta jo posebej zaznamovala franšiza Pirati s Karibov in romantična komedija Pravzaprav ljubezen. Ker je takrat šele vstopila v svoja 20. leta, se ji je bilo še posebej težko spopadati s slavo, ki je prišla z uspehom.

Keira Knightley je prvo odmevnejšo vlogo dobila pri 17 letih v filmu Bend It Like Beckham, mednarodno slavo pa si je prislužila s franšizo Pirati s Karibov in Pravzaprav ljubezen. Sedaj 39-letna zvezdnica se je nedavno spominjala tistega časa, za katerega je hvaležna, saj so ji prav nastopi v teh filmih zagotovili finančno stabilnost in nadaljnjo kariero, manj prijetne spomine pa ima na javno izpostavljenost in posledice, ki jih je prinesla slava.

Keira Knightley FOTO: Profimedia icon-expand

"Brutalno je, ko ti v najstniških letih vzamejo zasebnost. Sama sem bila v zgodnjih 20. letih, ko so me postavili pod povečevalno steklo, medtem ko sem še odraščala in se razvijala kot oseba," je pred kratkim povedala za Los Angeles Times, hkrati pa priznala, da brez tega obdobja v življenju ne bi imela finančne stabilnosti in kariere, ki jo ima zdaj. Tarča mnogih zalezovalcev Zvezdnica, ki jih sedaj šteje 39, je dejala, da jo je prav franšiza Pirati s Karibov zelo izpostavila, nanjo pa so postali pozorni tudi številni moški."Posebej mislim na zalezovanje moških. Ne glede na to, ali je šlo za zalezovanje, ker je bil nekdo duševno bolan ali ker so ljudje s tem služili denar – počutila sem se enako. Bilo je brutalno biti mlada ženska na očeh javnosti," je povedala in dodala, da so ji moški, ki so jo zalezovali, govorili, da si je sama kriva, da se to dogaja, saj se je izpostavila.