Keira Knightley po rojstvo otrok ne snema več golih prizorov

"S svojim telesom sem res zadovoljna. Naredilo je neverjetno stvar. Vendar tudi nočem stati pred celotno filmsko ekipo," je povedala zvezdnica, ki pravi, da se v današnjem času seks prizori v filmih stopnjujejo. "Nekdo lahko vzame celotno delo in ga uporabi za popolnoma drug namen in je potem na neki spletni strani s pornografijo," je še dodala.

Keira Knightley je priznala, da se je, ko je bila mlajša, vedno počutila 'popolnoma udobno', ko je snemala filme oziroma prizore, v katerih je bila vključena tudi golota. Ampak danes, ko ima dva otroka, je 34-letna igralka razkrila, da so z materinstvom prišle tudi vidnejše spremembe na njenem telesu in da si ne želi stati popolnoma gola pred filmsko ekipo.

34-letnica zato uporablja dvojnico, in sicer za prizore, v katerih se njeni liki pojavljajo povsem goli, zato jih rada izbere sama. Imela je zamenjavo za njen žgečkljiv prizor z igralcemAlexander Skarsgardv filmu The Aftermath.

Keira se je zgoraj brez pojavila v filmih, kot sta Na robu ljubezni (The Edge Of Love) in Vojvodinja (The Duchess). Med drugim je dejala, da ni nikoli posnela prizora, kjer bi se počutila: "Počasi, to je šlo predaleč."

Igralka ima z možem Jamesom Rightonom dve hčerki, 4-letnoEdie inDelilah, ki se je rodila lani.

"To je bila izbira," je dejala o svoji odločitvi, da se ne bo več slekla pred kamero. "Imam možnost, da izberem dvojnika. To je zanimiv postopek izbire! Nekako gre tako: Ona ti je malo podobna, ampak boljša. Ima lepo telo, zato lahko to stori ... Nato dobim v končen vpogled, kar so zmontirali." V pogodbi ima tako klavzulo 'nič golote' in je ponosna, ker ima "popoln nadzor" nad vsakim prizorom spolnega odnosa, v katerem se pojavi.

Keira zdaj promovira svoj novi film Misbehavior, ki govori o skupini žensk, ki nameravajo pokvariti lepotno tekmovanje Miss World leta 1970 v Londonu.