Keira Knightley se spominja neprijetnega dogodka s paparaci

"Mlade ženske v filmski industriji so pogosto ogrožene," je povedala oskarjeva nominiranka Keira Knightley. "Precej neprijetno je, če ti sledi 30 moških s fotoaparati, ko zapuščam hišo in te ozmerjajo z najrazličnejšimi opazkami, ker je fotografija, na kateri se jokam, vredna veliko več. Zgodilo se mi je celo, da so me izrinili s ceste, ker so ugotovili, da se z avtomobilskimi nesrečami zasluži več. Moški s kamerami bi naredili marsikaj za dobro fotografijo,"opisuje svoje izkušnje zvezdnica.