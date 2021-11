Keira Knightley zbolela za covidom: Počutim se zanič

36-letna dvakratna nominiranka za oskarja je med intervjujem za revijo The Telegraph's Stella razkrila, da sta ona in njena družina trenutno v karanteni po okužbi s koronavirusom. "Imam korono in počutim se precej zanič," je dejala Keira Knightley.

Pojasnila je, da njeni hčerki 6-letna Edie in 2-letna Delilah okrevata hitreje kot ona, medtem ko je njen mož 38-letni James Righton asimptomatski. "On je zelo prevzeten glede tega – prepričan je, da je to zato, ker je eden od plavalcev v hladni vodi, jaz pa nisem," je dejala igralka.