Keith Richards osmič dedek

Ameriška manekenka Theodora Richards , hči Keitha Richardsa in Patti Hansen , je na družbenem omrežju razkrila, da se je aprila razveselila sina. 41-letnica, ki je veselo novico uspešno skrivala pred javnostjo, je v objavi zapisala, da sta tako starša kot starejši brat veseli, da se je družina povečala, z rojstvom Tarke Nathaniela Richardsa Burnetta pa se pričenja novo poglavje.

"Tarka Nathaniel Richards Burnett nam je pred skoraj petimi meseci zatresel življenje. Rojen je bil 9. aprila 2026. Z Gusom sta neustrašen bratski duet, z Oscarjem pa ne bi mogla biti bolj srečna, da najina družina raste in se ima tako rada. S hvaležnostjo sprejemamo, kar nam ponuja to naslednje poglavje življenja," je ob družinskih fotografijah, na katerih je tudi dojenček, pripisala manekenka. Theodora in njen partner Oscar Burnett imata še sina Augustusa, rojenega maja 2024.

To pa ni edini dojenček, ki je letos prijokal na svet v družini Keitha Richardsa. Kitarist je meseca maja postal pradedek, saj se je njegova vnukinja Ella Richards razveselila hčerke Lune.