Keith Urban je oboževalce presenetil z brezplačnim koncertom

Country pevec Keith Urban je svoje oboževalce presenetil z brezplačnim koncertom, ki ga je najavil le nekaj ur pred začetkom. Zvezdnik je nastopil kar na parkirišču velike trgovine in bencinske črpalke v severni Alabami. Na stotine ljudi se je udeležilo brezplačnega koncerta približno 161 kilometrov južno od Nashvilla. "Pred kakšnim mesecem sem bil tukaj in ko sem odšel, sem razmišljal, kako zabavno bi bilo, da tukaj nastopim," je Urban povedal množici med koncertom.

Pevec je še dejal, da so mu njegovi 'možgani jamskega človeka' povedali, da bi bilo zabavno postaviti majhen oder za majhno občinstvo."Prisežem vam, mislil sem, da bo prišlo morda 100 ali 200 ljudi," je dodal. Ljudje so se začeli zbirati že nekaj ur pred začetkom, so poročali tiskovni mediji.

"Bila sem v službi in na radiu smo slišali, da bo koncert presenečenja pri trgovini Buc-ee's ," je Cindy Wilson povedala za FOX 54 WZDX-TV in dodala: "Mislila sem si: O, moj bog, to je na moji poti do doma in le 15 minut od moje hiše. Nisem mogla verjeti."