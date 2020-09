Keith Urban o Nicole Kidman: Je ženska, ki sem jo iskal vse življenje

"Ona je prava. Je ženska, ki sem jo iskal vse življenje in vse sem moral spremeniti, da sem jo osvojil. Bilo je kot zadnje križišče v mojem življenju in dobesedno je bilo to tisto, kar sem iskal. Moral sem zagrabiti priložnost. Bilo je zdaj ali nikoli," pravi Keith Urban o Nicole Kidman , s katero sta poročena že 14 let. "Bila je res očitna priložnost in vedel sem, kaj je moj naslednji korak. Bila je vse, kar sem iskal in še več. Neverjetno."

Ker sta oba izredno uspešna v svojih karierah, je Dax 52-letnika vprašal, ali v njunem odnosu kdaj prevlada ego. "Toliko boljših kakovosti imava, s katerimi lahko prispevava k naši družini. Ponavadi v najinem odnosu prevlada kaj drugega,"je povedal Keith.

Country pevec je dodal, da o ljubezni do Nicole prepeva v novem albumu The Speed of Now, ki ga je predstavil 18. septembra."Na albumu je pesem Better Than I Am, ki govori o različnih stvareh. Tudi o enakovrednem odnosu. Gre za to, da želim dati več od sebe in v zameno dobim tisto, kar potrebujem. Dejansko živim življenje, ki sem ga skušal najti. Preprosto nisem nikoli ljubljeni osebi dajal dovolj. To mi je končno uspelo."

Zakonca imata skupaj dve hčerki, 12-letno Sunday Rose in devetletnoFaith Margaret. Nicole ima sicer iz prejšnjega zakona s Tomom Curisom še dva otroka, 27-letnoIsabello Janein 25-letnegaConnorja.