Keith Urban si še vedno prizadeva, da navduši Nicole Kidman

Kadar je na koncertu Keitha Urbana njegova soproga Nicole Kidman , se pevec še posebej potrudi. "Njena prisotnost me dodatno podkuri," je pevec povedal za People , dan po tem, ko je par s svojim videzom navduševal na rdeči preprogi Met Gala. "Poskušam narediti vtis nanjo." Par ima dva otroka, 15-letno Sunday in 13-letno Faith , naslednji mesec pa bosta praznovala 18. obletnico poroke, kar je že dovolj velik dokaz o njuni neskončni naklonjenosti. Kljub temu pa pevec še vedno čuti potrebo po potrditvi svojih najbližjih, vključno s svojim pokojnim očetom Bobom Urbanom , ki je preminil decembra, 2015.

"Počutim se, kot da se še vedno trudim, da bi bil moj oče ponosen name in mislim, da je bil ponosen name," je rekel 56-letnik. "Moj oče sploh ni več živ in še vedno se počutim, kot da poskušam dobiti njegovo odobravanje. Tako da določene stvari ostanejo le del mene," je dodal. Urban bo to jesen prišel v Las Vegas z 10 predstavami. Keith sicer ni tujec v deželi igralnic in iger na srečo, zato pravi, da bo tokratna turneja z naslovom High drugačna od prejšnjih.