Keith Urban spremenil besedilo pesmi, posvečene Nicole: 'To je neokusno'

Po novici, da se Keith Urban in Nicole Kidman ločujeta, je country glasbenik med izvedbo svoje pesmi The Fighter spremenil del besedila. Verz, ki se glasi When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter (Ko bodo poskušali priti do tebe, srček, bom borec), je spremenil v When they're tryna get to you, Maggie I'll be your guitar player (Ko bodo poskušali priti do tebe, bom tvoj kitarist, Maggie).

S spremenjenim verzom se je navezal na vzhajajočo country zvezdo Maggie Baugh, za katero se šušlja, da se je zapletla s še poročenim glasbenikom. Govorice o domnevni zvezi je za medije komentiral oče glasbenice in dejal, da kolikor ve, Maggie in Keitha veže le glasba. "To je bolj glasbena kot ljubezenska stvar," je dodal.

Posnetek nastopa, na katerem je glasbenik spremenil del besedila, je na svojem Instagram profilu delila glasbenica sama in se v opisu še pošalila, da je presenečena, kaj je Urban zapel. Manj navdušeni so bili preostali uporabniki, ki so hitro stopili v bran hollywoodski zvezdnici. "Vau, to pesem je napisal za Nicole. S to potezo je pokazal, kakšen je v resnici. To je ogabno, Nicole si zasluži več. Ni prvič, da jo je prevaral," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Neokusno je, da je tako spremenil pesem, ki jo je navdahnila njegova soproga."