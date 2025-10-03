Svetli način
Tuja scena

Keith Urban spremenil besedilo pesmi, posvečene Nicole: 'To je neokusno'

Los Angeles, 03. 10. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Keith Urban je na nedavnem nastopu spremenil besedilo pesmi The Fighter, ki je bila posvečena odtujeni soprogi Nicole Kidman. Z novim verzom se je navezal na vzhajajočo country zvezdo Maggie Baugh, za katero se šušlja, da se je zapletla s še poročenim glasbenikom. "S to potezo je pokazal, kakšen je v resnici. To je ogabno," so bili nad potezo razburjeni uporabniki na spletu.

Po novici, da se Keith Urban in Nicole Kidman ločujeta, je country glasbenik med izvedbo svoje pesmi The Fighter spremenil del besedila. Verz, ki se glasi When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter (Ko bodo poskušali priti do tebe, srček, bom borec), je spremenil v When they're tryna get to you, Maggie I'll be your guitar player (Ko bodo poskušali priti do tebe, bom tvoj kitarist, Maggie).

S spremenjenim verzom se je navezal na vzhajajočo country zvezdo Maggie Baugh, za katero se šušlja, da se je zapletla s še poročenim glasbenikom. Govorice o domnevni zvezi je za medije komentiral oče glasbenice in dejal, da kolikor ve, Maggie in Keitha veže le glasba. "To je bolj glasbena kot ljubezenska stvar," je dodal.

Posnetek nastopa, na katerem je glasbenik spremenil del besedila, je na svojem Instagram profilu delila glasbenica sama in se v opisu še pošalila, da je presenečena, kaj je Urban zapel. Manj navdušeni so bili preostali uporabniki, ki so hitro stopili v bran hollywoodski zvezdnici. "Vau, to pesem je napisal za Nicole. S to potezo je pokazal, kakšen je v resnici. To je ogabno, Nicole si zasluži več. Ni prvič, da jo je prevaral," je zapisal eden od uporabnikov, drugi pa dodal: "Neokusno je, da je tako spremenil pesem, ki jo je navdahnila njegova soproga."

Spomnimo, vir blizu odtujenih zakoncev je za Page Six zatrdil, da igralka ni želela ločitve in da naj bi poskušala rešiti situacijo. Odtujena zakonca naj bi ločeno živela že od začetka poletja, za njuni hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith Margaret, pa naj bi skrbela zvezdnica. Zvezdnika sta se sicer poročila 25. junija 2006, dobro leto dni po njunem prvem srečanju na gala prireditvi G'Day USA, ki se je odvila januarja 2005.

Keith Urban Nicole Kidman ločitev
KOMENTARJI (2)

Angelina145
03. 10. 2025 09.41
vsi so isti...
but_the_ppl_are_retarded
03. 10. 2025 09.39
Ne, neokusni so letaki, ki po Berlinu vabijo šibkoumne Nemce, da se pridružija UA vojsko, da se maščujejo Rusom, ker so jih porazili v WW2. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
