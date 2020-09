Pevka Kelis se je razveselila tretjega otroka

Kelis in njen mož Mike Morasta se razveselila drugega skupnega otroka. Zvezdnica je rojstvo hčerke naznanila prek družbenega omrežja. Dojenčica se je tako pridružila 4-letnemu bratcu Shepherdu, pevka pa ima iz zveze z raperjem Nasom še 11-letnega sina Knighta.''Hej, nekaj časa me ni bilo na spregled, vendar z zelo dobrim razlogom, saj sem ravnokar rodila,''je zapisala 41-letna glasbenica, nato pa delila nekaj podrobnosti lepega dogodka.''Veliko sem razmišljala in resnično skrivam svojo zasebnost, ampak želela sem vključiti svojo družino in vas, oboževalce, da spregovorimo o stvareh, skozi katere morajo številne ženske, o katerih nikoli ne izvemo,'' je bila iskrena.