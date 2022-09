Dve desetletji po tem, ko je v prvi sezoni pevskega tekmovanja Ameriški idol osvojila naziv zmagovalke in pričela profesionalno glasbeno pot, se je Kelly Clarkson v daljšem zapisu na Instagramu zahvalila vsem, ki so ji pri tem pomagali.

Kelly Clarkson 20 let po zmagi na Idolu: To mi je spremenilo življenje.

"Družina in prijateljstva, ki sem jih ustvarila v teh 20 letih v glasbi in na televiziji, so zame neprecenljivi. Najlepša hvala vsakemu posamezniku, ki je pred 20 leti glasoval zame. Hvala vam! Hvala vam! Hvala vam! Upam, da imate vsi v svojem življenju ljudi, ki vas napolnijo s smehom, upanjem in srečo. Če pa se vam zdi, da jih nimate, potem nadaljujte z iskanjem. Obljubim vam, da tudi oni iščejo vas."

"Na današnji dan pred 20 leti sem zmagala na Ameriškem idolu in to je za vedno spremenilo tok mojega življenja. Ta trenutek predstavlja vrata, ki so odprla toliko priložnosti ter ustvarjalnih sodelovanj, za katera bom za vedno hvaležna," je zapisala grammyjeva in emmyjeva nagrajenka, avtorica zbirke otroških knjig in sodnica številnih pevskih tekmovanj.

Clarksonova, ki je prvi Ameriški idol postala 4. septembra 2002, se je v zapisu zahvalila tudi vsem bližnjim, ki so jo med kariero podpirali in ji stali ob strani. Tudi takrat, ko se je počutila izgubljeno. Poudarila je, da brez njih ne bi bila tu, kjer je sedaj, ter dodala, da se zaveda, da so jo oblikovali tako uspehi kot spodrsljaji.

Med največje uspehe 40-letnice sodijo hiti Since U Been Gone, Stronger (What Doesn't Kill You), Because Of You, Miss Independent in božična Underneath the Tree.