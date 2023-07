Kelly Clarkson: Brez antidepresivov ne bi preživela ločitve

Kelly Clarkson se je že leta 2021 ločila od svojega moža Brandona Blackstocka , a šele leta pozneje razkriva številne podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. V enem od zadnjih intervjujev je tako spregovorila o tem, da ločitve brez antidepresivov enostavno ne bi bila sposobna preboleti in da je bila to ena najpomembnejših odločitev v njenem življenju.

V nadaljevanju pogovora je spregovorila o zdravilih, ki so jo rešila. "Jemala sem jih dva meseca. Priznala sem si, da nisem srečna in da potrebujem pomoč. In to je bila najbolj pomembna odločitev v mojem življenju, saj brez zdravil ne bi preživela," je povedala 41-letnica.

"Preprosto nisem mogla nehati jokati. Nekajkrat sem celo odpovedala termin pri svojem terapevtu, ker sem na terapijah ves čas samo jokala," je razkrila v podcastu Las Culturistas . "To je bila ena od tistih stvari, ko sem se zavedala, da moram požreti svoj ponos in vse svoje težave iz otroštva," je dodala.

Pevka in 46-letni producent sta bila poročena od leta 2013, ločitvene papirje sta vložila že leta 2020, a sta bila uradno razvezana šele marca 2022. V zakonu sta se jima rodila 9-letna River Rose in 7-letni Remington Remy Alexander. Ljubezenske težave so bile glasbenici navdih za njen novi album z naslovom Chemistry, v nedavnem intervjuju pa je razkrila še, da se je po ločitvi v Los Angelesu počutila osamljeno, zato se je z otrokoma preselila v New York. "Nikoli nisem želela živeti tam," je odkrito povedala in dodala, da se je ves čas življenja v Kaliforniji počutila izolirano od družine in prijateljev.