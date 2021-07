Kelly Clarkson delila redko fotografijo svojih otrok

Kelly Clarkson je svoja otroka peljala v tematski park Disney World v Orlandu. Zvezdnica je na Instagramu, kjer ima 5,2 milijona sledilcev, objavila utrinek z obiska, na katerem pozira zraven svoje 7-letne hčerke River Rose in 5-letnega sina Remingtona Alexandra . Ob tem je zapisala, da so se neizmerno zabavali in uživali v vožnjah na različnih adrenalinskih napravah, najbolj pa jih je prevzela vožnja s simulacijo po vesolju filma Star Wars.

Pod objavo pa so se hitro vsuli komentarji pevkinih oboževalcev, ki so opazili, da sta njena otroka že velika in da čas res hitro teče. Nekateri pa so komentirali, da sta ji otroka zelo podobna. Nekdo je zapisal: "O moj bog. Tvoj sin je mala kopija tebe." Drugi pa je dodal: "Zelo sta ti podobna."