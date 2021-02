Kelly Clarkson: Ločitev je za otroke izredno zahtevna

Kelly Clarkson je pred kratkim v svoji novi pogovorni oddaji gostila Khloe Kardashian, kjer sta se pogovarjali o družinskem življenju. Ob tem je pevka in voditeljica priznala, da je deljeno skrbništvo izredno zahtevno. "Težko je ... Z Brandonom živiva v dveh različnih krajih in čeprav se glede določenih stvari strinjava, je vseeno težko, ker nisva v živo skupaj. Pomembno pa je, da so pri obeh na prvem mestu otroci, potem veliko lažje skupaj krmariš," je povedala 38-letnica. Kelly je namreč z otrokoma ostala v Kaliforniji, njen nekdanji soprog pa živi v svojem domu v Montani.