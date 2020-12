Kelly Clarkson dobila skrbništvo

Glede na sodniške dokumente naj bi Brandon otroka dobil prvi, tretji in peti vikend v mesecu, čeprav bi jih moral prvi in peti konec tedna obiskati v Los Angelesu. To pomeni, da ima Kelly primarno skrbništvo nad njunima otrokoma in bo večino časa preživela z njima.

Danes 38-letna Clarksonova, ki je tudi pri nas radijske postaje osvajala s hiti, kot so Because of you, Stronger (what doesn't kill you)in Since u been gone, je kljub svetovni slavi svojo zasebnost uspešno skrivala pred svetom, tako tudi ni veliko znanega o njenem zakonskem življenju. Kelly je po šestih letih zakona junija vložila ločitvene papirje, z možem pa sta skupno zahtevala pravno in fizično skrbništvo nad svojima otrokoma. Blackstock ima iz prejšnje zveze še dva otroka, ki sta že v najstniških letih.

Novi sodni dokumenti, ki jih je pridobil ET, trdijo, da se je nekdanji par med ločitvijo trudil doseči medsebojni dogovor o otrocih. "Raven nesoglasij med starši se je povečala," piše v dokumentu. "Obe strani med sabo težko sodelujeta pri vzgoji zaradi težav, ki jih imata z medsebojnim zaupanjem."