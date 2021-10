Kelly Clarkson in Ariana Grande združili moči za novo božično pesem

Kelly Clarkson in Ariana Grande na sodniških stolčkih oddaje The Voice.

Glasbenici in sodnici šova The Voice sta združili moči in za oboževalce božičnih praznikov pripravili novo božično pesem, za katero že mnogi govorijo, da bo postala ena od klasik. Santa, Can't You Hear Me je naslov skladbe, v kateri 39-letnica in enajst let mlajša Ariana Grande združita vrhunska vokala ter pričarata pravo vzdušje, tudi če je v resnici šele oktober.

Pesem je del novega božičnega albuma z naslovom When Christmas Comes Around, ki ga je Kelly Clarkson izdala pretekli vikend. Na njem je združila 15 skladb, tako tistih starejših klasik kot tudi povsem nove.