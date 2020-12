Kelly Clarkson med ločitvijo uteho našla v pesmi The Dance

Glasba je včasih najboljše zdravilo za krpanje srčnih ran. Kelly Clarkson je v svoji oddaji gostila country pevca Gartha Brooksa. Priljubljena pevka je med drugim priznala, da ji je prav njegova balada The Dancepomagala preboleti ločitev od moža Brandona Blackstocka.

"Prestala sem ločitev. Veliko knjig obstaja o tem, ljudje ti vedno dajejo nasvete, ker ti želijo pomagati, še posebej če imaš otroke in podobno," je dejala Kelly, ki je na nek način čutila tudi krivdo, ker ji ni uspelo rešiti zakona.

Kelly je med drugim priznala, da je težko opisati vsa čustva, ter dejala, da se, četudi zveza ni uspešna, ne moreš pretvarjati, da ne šteje in da je nepomembna. Ko je poslušala svoj seznam pesmi, je naletela na pesem The Dancein vedela, da je to to.