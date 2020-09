Kelly Clarkson na sodišču, podjetju nekdanjega tasta dolguje milijon evrov

Priljubljeno pevko in televizijsko voditeljico je lastnik podjetja, ki je zadnjih trinajst let bdelo nad njeno kariero, obtožil neplačevanja pogodbenih obveznosti. Znesek, ki ga dolguje, se je povzpel na nekaj več kot milijon evrov, dolg pa terjajo zastopniki njenega nekdanjega tasta, ki je lastnik oškodovane družbe. Ta trdi, da je Clarksonovi tlakovala pot do zvezdništva.

Kelly Clarkson se je po ločitvi od moža znašla sredi tožbe, v katero je neposredno vpleten njen nekdanji tast. Starstruck Management Group, podjetje ki ima pod svojim okriljem kar nekaj glasbenih ustvarjalcev, je namreč v lasti Narvela Blackstocka. Clarksonova je bila do nedavnega poročena z njegovim sinom, Brandonom Blackstockom, par se je poročil leta 2013, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka.

icon-expand Kelly Clarkson z nekdanjim možem Brandonom Blackstockom, sinom lastnika podjetja, ki je zadnjih trinajst let bdelo nad njeno kariero. FOTO: Profimedia

Vodstvo podjetja se je odločilo, da pevko toži zaradi neplačanih provizij. Dokumente so na višje sodišče v Los Angelesu vložili pred kratkim, razlog pa je dolg v vrednosti približno 1,2 milijona evrov. Neporavnane obveznosti so vezane na njeno delo v ameriškem pevskem šovu The Voice in pogovornem šovuThe Kelly Clarkson Show. Blackstockovo podjetje je zvezdnico zastopalo zadnjih 13 let, v tem času pa jim je pripadala 15 odstotna provizija od njenih bruto zaslužkov. Clarksonova naj bi jim letos plačala zgolj 1,6 milijona evrov, dolguje pa jim torej še preostanek v vrednosti milijon evrov. V dokumentih je zabeleženo še, da bo do konca leta ta znesek predvidoma narasel na vsaj 4,6 milijona evrov dolga.

Jasno pa je tudi, da Clarksonova in podjetje Starstruck ob sklenitvi dogovora o zastopanju nista podpisala nikakršne pogodbe. O pogojih sodelovanja se je leta 2007 pogajal pevkin odvetnik in manager, Clarksonova pa naj bi dogovor potrdila zgolj po telefonu. Od takrat dalje naj bi podjetju odvajali redne provizije, ki so v skladu z dogovorjenimi pogoji, so v zagovoru navedli zastopniki priljubljene zvezdnice.

icon-expand Clarksonova je v zadnjih letih blestela tudi v priljubljenih šovih kot sta 'The Voice' in 'The Kelly Clarkson Show'. FOTO: AP