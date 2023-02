Kelly Clarkson navdušila kot prva voditeljica podelitve nagrad NFL

Kelly Clarkson je javnost spoznala kot pevko, zadnje čase pa se zelo dobro znajde tudi v voditeljskih vlogah. Tako je nedavno postala tudi prva ženska, ki je vodila podelitev nagrad NFL. "Mislim, da je to res kul stvar," je o tem, zakaj se je odločila sprejeti mesto voditeljice dogodka, povedala pevka. "To je bil velik pritisk zame, a sem zelo ponosna, da sem prva," je še dodala za Entertainment Tonight .

Na dogodku pa ni navdušila le s svojim vodenjem, temveč tudi z osupljivo obleko, ki je bila posvečena njenemu domačemu moštvu Dallas Cowboys, za katerega je leta 2012 celo napisala himno z naslovom Get Up. 40-letnica je bila namreč rojena v Fort Worthu, mestu, le nekaj kilometrov oddaljenem od Dallasa. Z obleko se je tako poklonila nogometašem omenjenega moštva in izkazala svojo ljubezen do ameriškega nogometa.